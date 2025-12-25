Language
    पति से झगड़ा कर ससुराल आई महिला, रात में कमरे में घुसे देवर ने किया दुष्कर्म; कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज

    By Krishna Kumar Sharma Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 07:29 PM (IST)

    गंगनहर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक महिला ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी शादी गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। वह पति के साथ पंजाब में ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, रुड़की: पति से झगड़ा कर ससुराल आई महिला से देवर ने दुष्कर्म किया। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक महिला ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। जिसमें बताया है कि उसकी शादी गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में हुई थी।

    पति के साथ रहती थी पंजाब

    उसका पति पंजाब में काम करता है। महिला पति के साथ ही रहती थी। कुछ समय पहले किसी बात को लेकर उसका पति के साथ विवाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ा कि पत्नी नाराज होकर अपने ससुराल में आकर रहने लगी।

    देवर पर लगाया दुष्कर्म का आरोप

    महिला ने आरोप लगाया कि एक दिन रात को उसका देवर वसीम मौका पाकर उसके कमरे में आया। उसने आते ही छेड़छाड़ कर दी। आरोप है कि उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया।

    घटना के बाद महिला ने अपने ससुरालियों को इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। जिसके बाद महिला ने पुलिस को तहरीर दी।

    कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

    आरोप है कि पुलिस ने भी तहरीर मिलने के बाद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। गंगनहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोहर भंडारी ने बताया कि पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर देवर वसीम पर मुकदमा दर्ज किया है।

