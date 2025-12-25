Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पश्चिम चंपारण में चौंकाने वाली घटना, नौकरी लगवाने के बहाने ले जाकर महिला से दुष्कर्म

    By Manoj Mishra Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 04:39 PM (IST)

    पश्चिम चंपारण में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। एक महिला को नौकरी दिलाने के बहाने ले जाया गया और उसके साथ गलत काम किया गया। यह घटना पश्चिम च ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बेतिया। पति के आंख के इलाज के दौरान मदद करने के बहाने एक युवक ने पहले महिला से मधुर संबंध बनाया। फिर अस्पताल में उसे नौकरी देने के बहाने घर से बुलाकर परसा छपरा ले गया। वहां महिला को बंधक बनाकर उसे यौन शोषण किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपित युवक इसका वीडियो बना लिया। वीडियो का डर दिखाकर वह महिला का शोषण करता रहा। घर आने के बाद धमकी देकर वह उसे पटना ले गया। पता लगाते हुए महिला के पति आरोपित के घर गए तो आरोपित ने धमकी दे कर कुछ कागजात पर हस्ताक्षर बनवाया और धमकी देकर महिला को मुक्त कर दिया।

    अब वह महिला को तरह-तरह की धमकी दे रहा है। पीड़िता मैनाटांड़ थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। मामले में पीड़िता ने मैनाटांड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया है।

    कोर्ट में दायर परिवार के आलोक में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मैनाटांड़ थानाध्यक्ष शंभू शरण गुप्ता ने बताया कि महिला की शिकायत पर पटना के मनेर थाना अंतर्गत टाटा कॉलोनी माधोपुर वार्ड पांच निवासी सतीश कुमार सोनी, उसके भाई दीपू सोनी व शेखर कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।

    पति के आंख का इलाज कराने छपरा गई थी महिला

    दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 16 सितंबर 2024 को महिला अपने पति का आंख का इलाज कराने अखंड ज्योति आंख अस्पताल परसा छपरा गई थी। दो दिन बाद उसके पति के आंख का ऑपरेशन हुआ।

    इसी दौरान अस्पताल में काम करने वाले सतीश कुमार सोनी से उसकी जान पहचान हुई। वह इलाज में सहयोग करने लगा। किसी तरह की दिक्कत होने पर शिकायत करने की बात कह कर महिला का मोबाइल नंबर ले लिया। महिला घर लौट आई तो आरोपित बार-बार फोन कर उसके पति का हाल-चाल पूछता था।

    नौकरी दिलाने का झांसा देकर घर से ले गया छपरा

    9 सितंबर 2024 को आरोपित महिला के घर आया। अस्पताल में महिला को नौकरी दिलाने का झांसा देकर वह उसे बुलाकर छपरा ले गया और अपने डेरा पर रख लिया।

    रात को खाना में नशीली पदार्थ मिला दिया, जिससे महिला बेहोशी की स्थिति में आ गई। इसका फायदा उठाकर आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन महिला इसकी शिकायत उससे की तो वह दुष्कर्म का वीडियो और महिला का नग्न तस्वीर दिखाकर धमकी दिया कि जैसा कहता हूं वैसा करो, अन्यथा वीडियो प्रसारित कर दूंगा। तुम्हारा हत्या कर खपा दिया जाएगा।

    महिला को तीन माह तक अपने पास रखा आरोपित

    वीडियो देख और धमकी सुन महिला डर गई। आरोपित करीब तीन माह तक उसे अपने पास रखा और यौन शोषण करता रहा। इस दौरान वह महिला का तरह-तरह का वीडियो और फोटो बनाता था। तीन माह बाद वह महिला को छोड़ दिया और कहा कि घर जाओ, लेकिन कही इसकी शिकायत करोगी तो अंजाम सोच लेना।

    15 दिन बाद धमकी देकर महिला को पटना ले गया आरोपित

    महिला के घर लौट के करीब 15 दिन के बाद आरोपित फिर उसके घर आ गया और धमकी देकर उसे बुलाकर पटना रूपसपुर ले गया। वहां उसने अन्य अभियुक्तों से महिला से मिलवाया।

    महिला अपने घर जाने की बात कही तो अन्य अभियुक्तों ने महिला को डराना धमकाना शुरू कर दिया। यौन शोषण में वे भी सतीश कुमार सोनी का सहयोग करने लगे। बाद में महिला के पति पता लगाते हुए आरोपित सतीश कुमार सोनी के घर पहुंचे और उसकी मां व भाइयों से शिकायत किया।

    तब आरोपित जान मारने और वीडियो प्रसारित करने की धमकी देने लगे। धमकी देकर जबरन कुछ कागज पर दस्तखत कराए। विगत छह मार्च को आरोपित महिला को छोड़ दिए। छोड़ने से पहले धमकी दिया कि कही भी इसकी शिकायत करोगे तो तुम लोगों का जीवन नरक बनाकर जीना मुहाल कर देंगे। महिला ने कहा है कि आरोपित उसके नाम से आईडी बनाकर धमकी दे रहा है।