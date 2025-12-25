...तो प्रतापगढ़ में अस्पताल से फरार बदमाश मुंबई भाग गया, बालिका से दुष्कर्म आरोपित को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा था

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। सात वर्ष की बालिका से दुष्कर्म करने वाला 25 हजार रुपये का इनामी आरोपित पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ था। घायल होने के बाद अस्पताल में पुलिस ने भर्ती कराया था। अस्पताल से वह भाग गया है। उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बन गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपित जावेद के बाएं पैर में लगी है गोली उल्लेखनीय है कि बुधवार सुबह बालिका से दुष्कर्म का आरोपित जावेद फरार हो गया था, जबकि उसके बाएं पैर में गोली लगी है। इससे पुलिस में खलबली मची है। उसके भागने में लापरवाही सामने आने पर दारोगा समेत ड्यूटी पर रहे चार पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जा चुका है। पुलिस को आशंका है कि वह सुलतानपुर के रास्ते मुंबई भाग सकता है।

आरोपित के दो सहयोगी पुलिस हिरासत में पट्टी इलाके के एक गांव की बालिका शनिवार शाम घर के पास थी। उसे अपने साथ ले जाकर उड़ैयाडीह के 28 वर्ष के जावेद उर्फ चांद बाबू ने दुष्कर्म किया था। इस मामले में आरोपित के दो सहयोगियों को पुलिस पकड़ चुकी है।

जावेद की तलाश में लगी हैं पुलिस की चार टीमें जावेद को पुलिस ने मंगलवार आधी रात के बाद पट्टी-चांदा मार्ग के आमापुर मोड़ के पास मुठभेड़ में पकड़ा था। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में जावेद के पैर में गोली लगी। एसपी ने आरोपित की तलाश में चार टीमों का गठन किया है।