प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र में ट्रैक्टर समेत चालक का अपहरण, गुंडा टैक्स न देने पर वारदात, पुलिस ने बरामद किया

संसू, झूंसी, प्रयागराज। प्रयागराज में इन दिनों माघ मेला 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं। गुरुवार सुबह उस समय खलबली मच गई जब मेला क्षेत्र में कार्य कर रहे एक ट्रैक्टर चालक का वाहन समेत अपहरण की सूचना पुलिस को मिली। हालांकि तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। मामला गुंडा टैक्स को लेकर बताया जाता है। तहरीर थाने में दी गई है। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।

ट्रैक्टर अभी आरोपितों के कब्जे में है गंगापार के बहादुरपुर विकास खंड के विपिन यादव को मेला क्षेत्र से ट्रैक्टर समेत कुछ लोगों ने अपहृत कर लिया। इसकी जानकारी वाहन मालिक नितिन यादव को हुई तो उन्होंने डायल 112 पर फोन कर इसकी सूचना दी। हरकत में आई पुलिस ने विपिन यादव को सुदनीपुर से बरामद किया। हालांकि ट्रैक्टर अभी आरोपितों के कब्जे में बताया जाता है।