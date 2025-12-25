Language
    Prayagraj Weather Forecast : एक सप्ताह तक रहेगा घने कोहरे का दौर, शनिवार से बढ़ेगी कड़ाके की ठंड, शीतलहर करेगी परेशान

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 12:49 PM (IST)

    Prayagraj Weather Forecast प्रयागराज में ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है। गुरुवार सुबह शहर घने कोहरे में डूबा रहा, दृश्यता कम होने से यातायात प्रभावित ...और पढ़ें

    Prayagraj Weather Forecast प्रयागराज में कोहरे का कहर, संगम क्षेत्र के परेड मैदान पर पेड़ के नीचें एकत्र श्रद्धालु। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Prayagraj Weather Forecast शहर में ठंड और घने कोहरे का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार सुबह भी प्रयागराज घने कोहरे की चादर में लिपटा रहा। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रही, जिससे सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए और लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि सुबह करीब 10 बजे अचानक धूप निकल आई, जिससे लोगों को गलन से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन ठंड का असर कम नहीं हुआ।

    अधिकतम और न्यूनतम तापमान 

    Prayagraj Weather Forecast मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 1.7 डिग्री कम रहा। वहीं बुधवार को अधिकतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया था। पिछले तीन दिनों से वातावरण में 100 प्रतिशत आर्द्रता बनी रही, जिसका सीधा असर कोहरे की तीव्रता पर पड़ा।

    शनिवार से तापमान तेजी से गिरेगा 

    Prayagraj Weather Forecast मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाला सप्ताह कोहरे के लिहाज से चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। अनुमान है कि अगले एक सप्ताह तक सुबह और रात के समय घना कोहरा छाया रह सकता है। खासतौर पर शनिवार से तापमान में तेजी से गिरावट आने की संभावना जताई गई है, जिससे ठंड और अधिक तीव्र हो सकती है। न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने पर शीतलहर जैसे हालात बनने की भी संभावना है।

    हवा की गति कम होने से कोहरा हो रहा घना

    Prayagraj Weather Forecast विशेषज्ञों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने और हवाओं की गति कम होने के कारण वातावरण में नमी बनी हुई है, जो कोहरे को और घना बना रही है। कुल मिलाकर प्रयागराज में ठंड और कोहरे का यह दौर अभी जारी रहेगा और आने वाले दिनों में मौसम और ज्यादा सख्त रुख अपना सकता है।

