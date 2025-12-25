प्रयागराज में गोबर की कमी के कारण पांच दिन से बायोगैस प्लांट ठप, पर्याप्त बिजली उत्पादन भी नहीं हो पा रहा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। नगर निगम की आय बढ़ाने और पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से करैलाबाग में बनाए गए बायोगैस प्लांट का संचालन गोबर की कमी के कारण पांच दिन से ठप है। निगम की ओर से प्लांट पर गोबर न उपलब्ध कराए जाने से बायोगैस प्लांट में पर्याप्त बिजली नहीं उत्पन्न हो पा रही है। इसके चलते वर्कशाप में वेल्डिंग का प्रभावित हो गया है।

प्लांट के संचालन में असुविधा हो रही बिजली के माध्यम से वेल्डिंग का काम किया जा रहा है। प्लांट में प्रतिदिन 15 टन गोबर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निगम को है लेकिन कभी पांच तो कभी सात टन ही गोबर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे प्लांट के संचालन में असुविधा हो रही है।

मार्च से प्लांट का संचालन शुरू हुआ जानकारों का कहना है कि इसी तरह से प्लांट बंद होता रहेगा तो यह जल्द खराब हो जाएगा। नगर निगम की ओर से चार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च करके 150 यूनिट प्रतिदिन बिजली उत्पादित करने वाला बायोगैस प्लांट लगाया गया। मार्च में प्लांट का संचालन शुरू किया गया है।

30-40 प्रतिशत ही गोबर की आपूर्ति की गई प्लांट में लगे कर्मचारियों ने बताया कि जब से प्लांट की शुरुआत हुई दो से तीन दिन ही पर्याप्त मात्र में हरी सब्जी और गोबर उपलब्ध कराया गया। इसके कुछ दिन बाद निर्धारित मात्र का 30 से 40 प्रतिशत ही गोबर की आपूर्ति प्लांट पर की गई। इस संबंध में अधिकारियों से जब पूछा गया तो आनन फानन में बाघम्बरी मठ अल्लापुर से कुछ गोबर प्लांट पर पहुंचाया गया।