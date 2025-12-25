Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घर के बाहर खेल रही मासूम को बहलाकर ले गया किशोर, मकान के पीछे ले जाकर किया दुष्कर्म

    By Neelesh Kumar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 07:00 PM (IST)

    आगरा के पास खंदौली में किशोर ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची जब रोते हुए घर पहुंची तो परिवार के लोगों को जानकारी हुई। थाने पर शिकायत की गई ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    संसू, जागरण, खंदौली (आगरा)। घर के बाहर खेल रही पांच वर्षीय मासूम को किशोर बहलाकर घर के पीछे सुनसान जगह पर ले गया। यहां आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित भाग निकला। रोते हुए बच्ची घर पहुंची और स्वजन को जानकारी दी। इससे स्वजन के होश उड़ गए। मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खंदौली क्षेत्र निवासी पिता ने दर्ज मुकदमे में कहा है कि 22 दिसंबर की शाम चार बजे पांच वर्षीय बेटी हर्षिता घर के बाहर खेल रही थी। पड़ोस में रहने वाला किशोर बेटी को बहलाकर मकान के पीछे झाड़ियों में ले गया। यहां आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बच्ची के निजी अंग से रक्तस्राव होने पर आरोपित भाग खड़ा हुआ।

    बदहवास हालत में बच्ची घर पहुंची और स्वजन को वारदात के संबंध में जानकारी दी। पिता ने बताया कि उन्होंने पहले बच्ची का इलाज कराया, इसके बाद थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। थाना प्रभारी राजेश वशिष्ठ ने बताया कि मेडिकल कराने के साथ ही मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आरोपित की तलाश की जा रही है।