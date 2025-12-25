घर के बाहर खेल रही मासूम को बहलाकर ले गया किशोर, मकान के पीछे ले जाकर किया दुष्कर्म

संसू, जागरण, खंदौली (आगरा)। घर के बाहर खेल रही पांच वर्षीय मासूम को किशोर बहलाकर घर के पीछे सुनसान जगह पर ले गया। यहां आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित भाग निकला। रोते हुए बच्ची घर पहुंची और स्वजन को जानकारी दी। इससे स्वजन के होश उड़ गए। मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी है।

खंदौली क्षेत्र निवासी पिता ने दर्ज मुकदमे में कहा है कि 22 दिसंबर की शाम चार बजे पांच वर्षीय बेटी हर्षिता घर के बाहर खेल रही थी। पड़ोस में रहने वाला किशोर बेटी को बहलाकर मकान के पीछे झाड़ियों में ले गया। यहां आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बच्ची के निजी अंग से रक्तस्राव होने पर आरोपित भाग खड़ा हुआ।