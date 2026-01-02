Language
    वाट्सएप पर आया 'Happy New Year' का संदेश, खोलते ही खाते से गायब हो गए 80 हजार रुपये

    By Raman Kumar Edited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:24 PM (IST)

    रुड़की में नए साल के शुभकामना संदेश और क्रेडिट कार्ड से जुड़े झांसे देकर साइबर ठगों ने कई लोगों को निशाना बनाया है। एक एमआर ने वाट्सएप पर आए शुभकामना ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    जागरण संवाददाता, रुड़की: नये वर्ष के शुभकामना संदेश साइबर ठगों के लिए लोगों के खातों में डकैती डालने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही वाक्या एक एमआर के साथ हो गया। वाट्सएप पर नए वर्ष के शुभकामना संदेश को खोलते ही खाते से 80 हजार रुपये की रकम साफ हो गई है। पीड़ित ने अब पुलिस को इस संबंध में शिकायत की है।

    साइबर ठग लगातार ठगी के नए-नए पैंतरे अजमा रहे हैं। ऐसा ही वाक्या महावीर एन्कलेव निवासी एमआर सुनील मौर्य के साथ हुआ। गुरुवार की रात को उन्होंने वाट्सएप पर एक अज्ञात नंबर से आए मैसेज को खोला तो एक मिनट बाद ही उनके खाते से 80 हजार रुपये की रकम गायब हो गई।

    उन्होंने इस संबंध में साइबर अपराध रोकने के टोल फ्री नंबर पर शिकायत की। थाने में भी तहरीर दी तो पता चला कि साइबर ठग ऐसी फाइल को मैसेज के माध्यम से भेज रहे हैं। इसको खोलने के साथ ही मोबाइल फोन एक तरह से हैक हो जा रहा हैं और मोबाइल फोन को एक तरफ से साइबर ठग ही आपरेट कर रहे हैं।

    इस संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकारी नरेंद्र पंत ने बताया कि साइबर ठगे नए-नए तरीके खोज रहे हैं। कभी खाते की केवाइसी के लिए तो कभी जानी पहचानी आवाज में नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा भेजे गए लिंक या फाइल को न खोले और परिचतों से भी संदिग्ध फाइल आदि के बारे में जानने के बाद ही उसे खोले। यदि जरा सी लापरवाही की तो बिना ओटीपी के ही खाते से रकम गायब हो जाएगी।

    क्रेडिट कार्ड ब्लाक होने का झांसा देकर 39 हजार ठगे

    रुड़की : एक फैक्ट्रीकर्मी को क्रेडिट कार्ड का झांसा देकर उसके खाते से साइबर ठगों ने 39 हजार की ठगी कर ली। सिविललाइंस कोतवाली क्षेत्र के ढंडेरा निवासी फैक्ट्रीकर्मी शुभम कुमार ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि शुक्रवार की सुबह एक फोन आया था। फोन करने वाले ने बताया था कि वह एक बैंक का अधिकारी बोल रहा है।

    उसने बताया कि उनके क्रेडिट कार्ड को ब्लाक कर दिया गया है। अब वह इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते है। यह सुनकर वह सकते में आ गए। फर्जी बैंक अधिकारी ने बताया कि वह क्रेडिट कार्ड को आनलाइन अनब्लाक कर सकते हैं। उसने फैक्ट्रीकर्मी के मोबाइल पर एक लिंक भेज दिया।

    फैक्ट्रीकर्मी ने लिंक को ओपन किया तो खाते से 39 हजार की रकम साफ हो गई। पुलिस ने इस मामले में छानबीन शुरू की है। वहीं, करीब पांच दिन पहले आदर्शनगर निवासी शिक्षक से भी क्रेडिट कार्ड का एप डाउन लोड करने का झांसा देकर एक लाख 30 हजार रुपये की रकम साफ कर दी थी।

