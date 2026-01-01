नए साल की बधाई के नाम पर साइबर ठगों का नया जाल, एक क्लिक में खाली हो सकता है बैंक खाता

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। नए साल की शुभकामनाओं के बहाने साइबर ठगों ने ठगी का नया जाल बिछा दिया है। मोबाइल फोन पर आ रहे अनजान संदेश, लिंक और एपीके फाइल लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिले के कई लोगों को ऐसे संदेश मिले हैं, जिनमें नववर्ष की बधाई के साथ फोटो, वीडियो या दस्तावेज खोलने का आग्रह किया गया। जैसे ही उपयोगकर्ता फाइल खोलता है, मोबाइल में हानिकारक सॉफ्टवेयर सक्रिय हो जाता है और निजी जानकारियां ठगों तक पहुंच जाती हैं।

साइबर विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे संदेशों में भेजी गई फाइल या लिंक के माध्यम से बैंक खाता विवरण, ओटीपी, पासवर्ड और संपर्क सूची चोरी की जा सकती है। कई मामलों में मोबाइल पूरी तरह ठगों के नियंत्रण में चला जाता है, जिससे खाते से धन निकाल लिया जाता है। ठग लोगों की भावनाओं और उत्सुकता का फायदा उठा रहे हैं।

पुलिस और साइबर सेल ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। अनजान नंबर से आए संदेशों में दी गई किसी भी फाइल या लिंक को न खोलें। अत्यधिक आकर्षक शब्दों या तुरंत देखने का दबाव बनाने वाले संदेशों से सावधान रहें। मोबाइल में केवल विश्वसनीय ऐप रखें और सुरक्षा अपडेट समय-समय पर करते रहें।