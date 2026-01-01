न OTP आया और न ही कोई फर्जी लिंक, फिर भी खाते से कट गए 8 लाख...यूपी में सामने आया हैरान करने वाला साइबर ठगी का मामला

जागरण संवाददात, शामली। साइबर ठग आए दिन लोगों से विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हुए ठगी कर रहे हैं। कांधला के एक मोबाइल विक्रेता के पास न तो कोई ओटीपी आया और न ही किसी लिंक पर पीड़ित ने क्लिक किया।

ठगों ने पीड़ित के बैंक खाते से मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए नेट बैंकिंग की शुरूआत की और आठ लाख रुपये निकाल लिए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कांधला थाना क्षेत्र के कैराना रोड निवासी अमिश उर रहमान ने बताया कि वह कांधला कस्बे में मोबाइल फोन की दुकान चलाता है। उसका खाता एचडीएफसी बैंक की शामली शाखा में है। 26 दिसंबर को पीड़ित के बैंक खाते से आठ लाख रुपये नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर निकाल लिए गए, जबकि पीड़ित ने अपने फोन में नेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं किया।