न OTP आया और न ही कोई फर्जी लिंक, फिर भी खाते से कट गए 8 लाख...यूपी में सामने आया हैरान करने वाला साइबर ठगी का मामला
शामली के कांधला में एक मोबाइल विक्रेता के बैंक खाते से साइबर ठगों ने नेट बैंकिंग का उपयोग कर आठ लाख रुपये निकाल लिए। पीड़ित अमिश उर रहमान ने बताया कि ...और पढ़ें
जागरण संवाददात, शामली। साइबर ठग आए दिन लोगों से विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हुए ठगी कर रहे हैं। कांधला के एक मोबाइल विक्रेता के पास न तो कोई ओटीपी आया और न ही किसी लिंक पर पीड़ित ने क्लिक किया।
ठगों ने पीड़ित के बैंक खाते से मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए नेट बैंकिंग की शुरूआत की और आठ लाख रुपये निकाल लिए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
कांधला थाना क्षेत्र के कैराना रोड निवासी अमिश उर रहमान ने बताया कि वह कांधला कस्बे में मोबाइल फोन की दुकान चलाता है। उसका खाता एचडीएफसी बैंक की शामली शाखा में है। 26 दिसंबर को पीड़ित के बैंक खाते से आठ लाख रुपये नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर निकाल लिए गए, जबकि पीड़ित ने अपने फोन में नेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं किया।
पीड़ित को बैंक से इस मामले की जानकारी हुई। इसके बाद उसने साइबर क्राइम थाना पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
थाना प्रभारी सीमा शर्मा ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया कि पीड़ित के मोबाइल नंबर पर नेट बैंकिंग चलाकर ठगों ने खाते से रुपये निकाल लिए। पुलिस ने प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। जल्द ही पीड़ित को बुलाकर उसके बयान दर्ज कराए जाएंगे। बैंक से भी संबंधित मामले की जानकारी मांगी गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।