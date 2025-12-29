Language
    विनय त्यागी हत्याकांड: कुख्यात के हत्यारोपित रिमांड पर उगलेंगे राज, कानूनी प्रक्रिया शुरू

    By Mehtab Alam Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 03:30 PM (IST)

    पुलिस कुख्यात विनय त्यागी हत्याकांड के आरोपितों सनी यादव और अजय को रिमांड पर लेने की तैयारी में है। सोमवार को कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है ...और पढ़ें

    हमलावरों से राज उगलवाने के लिए पुलिस ने रिमांड लेने की तैयारी शुरू कर दी।

    संवाद सूत्र, जागरण, लक्सर: कुख्यात विनय त्यागी के हमलावरों से छिपे हुए राज उगलवाने के लिए पुलिस ने उनका रिमांड लेने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सोमवार को कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। कोर्ट से रिमांड मंजूर होने पर पुलिस दोनों को लक्सर ले जाकर क्राइम सीन भी दोहराएी। उम्मीद जताई जा रही है कि पूछताछ में विनय हत्याकांड से जुड़े कुछ और नाम सामने आ सकते हैं।

    मुजफ्फरनगर के खाईखेड़ी गांव निवासी कुख्यात विनय त्यागी को 24 दिसंबर को पेशी पर लक्सर कोर्ट ले जाने के दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने पुलिस के वाहन पर फायरिंग कर दी थी। हमले में तीन गोलियं लगने से विनय त्यागी घायल हो गया था और तीसरे दिन एम्स ऋषिकेश में उसकी मौत हो गई।

    हालांंकि, इससे पहले ही पुलिस ने उसके दोनों हत्यारोपित सनी यादव उर्फ शेरा व अजय निवासीगण काशीपुर उधमसिंहनगर को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन विनय की मौत के बाद मुकदमे में हत्या की धारा जुड़ने से मामला और संगीन हो गया।

    आरोपितों ने पुलिस की पूछताछ में सिर्फ इतना बताया था कि सनी यादव का विनय त्यागी पर 20 लाख रुपये का लेनदेन बकाया था। रकम मांगने पर विनय हत्या की धमकी दे रहा था। इसलिए उसने अजय के साथ मिलकर विनय की हत्या कर दी। लेकिन यह कहानी किसी के गले नहीं उतर रही है।

    इसलिए पुलिस इस मामले की गहराई तक जाने के लिए दोनों को रिमांड पर लेगी। दोनों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए सोमवार को कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे सकती है। लक्सर कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि दोनों आरोपितों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया जाएगा।

