कुख्यात विनय त्यागी पर हमले के मुकदमे में बढ़ाई हत्या की धाराएं, पुलिस फायरिंग करने वालों को भेज चुकी है जेल
पुलिस वाहन में पेशी पर जा रहे कुख्यात विनय त्यागी की फायरिंग में मौत के बाद मामले में हत्या की धाराएं बढ़ा दी गई हैं। हमलावरों, सन्नी यादव और अजय को प ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, लक्सर : पुलिस के वाहन में पेशी पर जा रहे कुख्यात विनय त्यागी पर दिनदहाड़े फायरिंग के मुकदमे में पुलिस ने हत्या की धाराएं बढ़ा दी गयी है। पुलिस फायरिंग करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
बुधवार को कोर्ट में पेशी पर जा रहे कुख्यात बदमाश विनय त्यागी पर फायरिंग की वारदात के मामले में उसे पेशी पर लेकर जा रहे उपनिरीक्षक नरेंद्र सिंह की ओर से लक्सर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
जिसमें बताया गया था कि बुधवार को वह रुड़की कारागार से विनय त्यागी को बी वारंट पर लक्सर एसीजेएम कोर्ट में पेशी पर लेकर जा रहे थे। इस दौरान उनके साथ हेड कांस्टेबल गज्जीलाल, कांस्टेबल हिमांशु चौधरी, संजय पंवार, और चालक संदीप सिंह मौजूद थे।
दोपहर 12ः40 पर जब वह लक्सर में रेलवे ओवरब्रिज पर पहुंचे तो यहां गन्ने के वाहनों से जाम लगा था। कांस्टेबल शेखर और हिमांशु नीचे उतरकर जाम खुलवाने लगे। तभी बाइक पर सवार होकर आए दो अज्ञात बदमाशों ने उनके और विनय त्यागी पर फायरिंग कर दी।
गोली लगने से विनय त्यागी घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां से उसे हायर सेंटर भेज दिया गया। गंभीर रूप से घायल विनय त्यागी को उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया था। जहां गंभीर हालत के चलते उसने शनिवार को दम तोड़ दिया।
लक्सर कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि मामले में हत्या की धाराएं बढ़ा दी गई हैं। हमलावर सन्नी यादव उर्फ शेरा निवासी गुलजारपुर थाना काशीपुर तथा अजय निवासी खरमासा कॉलोनी काशीपुर जनपद उधमसिंह नगर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
जांच को भेजे बदमाशों के असलहे
लक्सर: गैंगस्टर विनय त्यागी के हमलावरों से बरामद किए गए पिस्तौल और तमंचे को पुलिस ने फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है। पुलिस ने जांच के दौरान घटनास्थल से बरामद हुए गोलियों के खोखे भी जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। बताया गया कि हमलावरों के पास एक तमंचा और एक पिस्तौल थी। इनमें से पिस्तौल से चली गोली विनय त्यागी को लगी। हालांकि, इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हो सकेगी।
