    पैन-आधार कार्ड फ्रॉड से बनाई फर्म, जमकर किया लेनदेन; जीएसटी से 50 लाख का नोटिस आते ही उड़े किसान के होश

    By Raman Kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 02:46 PM (IST)

    एक किसान के पैन और आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल करके एक फर्जी फर्म बनाई गई। इस फर्म के जरिए भारी लेनदेन हुआ, जिसके चलते किसान को जीएसटी विभाग से 50 लाख रुपये का नोटिस मिला। नोटिस मिलने पर किसान को धोखाधड़ी का पता चला और अब वह पुलिस में शिकायत दर्ज करा चुका है। मामले की जांच जारी है।

    पीड़ित ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस से की शिकायत। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, रुड़की। एक व्यक्ति के आधार कार्ड एवं पैन कार्ड का दुरुपयोग करते हुए एक फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों रुपये का लेनेदन किया गया। अब राज्य कर विभाग ने 50 लाख जीएसटी का नोटिस भेजा तो ग्रामीण के होश उड़ गए। कोतवाली पहुंचकर उसने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने उसको राज्य कर विभाग के दफ्तर भेज दिया।

    मोहम्मदपुर मोहनपुरा निवासी दीपक बर्मन ने कोतवाली रुड़की पहुंचकर पुलिस को बताया कि राज्य कर विभाग की ओर से उनको एक नोटिस दिया गया है। जिसमें उनको बताया कि उनकी फर्म ने वर्ष 2018 से लेकर 2020 तक करोड़ों रुपये का लेनदेन किया हैं लेकिन इस पर जीएसटी को जमा नहीं किया है। इस पर उसके होश उड़ गए।

    पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसके नाम से कोई फर्म नहीं है और ना ही उसने आवेदन किया। पीड़ित ने बताया कि आधार कार्ड एवं पैन कार्ड का किसी ने दुरुपयोग कर फर्म बनाई है। उस पर फोटो भी उसका नहीं है। पीड़ित ने इस संबंध में कार्रवाई किए जाने की मांग की। जिस पर पुलिस ने बताया कि इस मामले में पहले वह राज्य कर विभाग के दफ्तर में जाकर शिकायत दर्ज कराए।

