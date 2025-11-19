पैन-आधार कार्ड फ्रॉड से बनाई फर्म, जमकर किया लेनदेन; जीएसटी से 50 लाख का नोटिस आते ही उड़े किसान के होश

जागरण संवाददाता, रुड़की। एक व्यक्ति के आधार कार्ड एवं पैन कार्ड का दुरुपयोग करते हुए एक फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों रुपये का लेनेदन किया गया। अब राज्य कर विभाग ने 50 लाख जीएसटी का नोटिस भेजा तो ग्रामीण के होश उड़ गए। कोतवाली पहुंचकर उसने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने उसको राज्य कर विभाग के दफ्तर भेज दिया।

मोहम्मदपुर मोहनपुरा निवासी दीपक बर्मन ने कोतवाली रुड़की पहुंचकर पुलिस को बताया कि राज्य कर विभाग की ओर से उनको एक नोटिस दिया गया है। जिसमें उनको बताया कि उनकी फर्म ने वर्ष 2018 से लेकर 2020 तक करोड़ों रुपये का लेनदेन किया हैं लेकिन इस पर जीएसटी को जमा नहीं किया है। इस पर उसके होश उड़ गए।