फेसबुक पर की गलत टिप्पणी, विरोध करने पर आरोपित ने कर दी फायरिंग; पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
झबरेड़ा के मोलना गांव में फेसबुक पर गलत टिप्पणी को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने फायरिंग कर दी। सावन कुमार ने बताया कि ग्राम प्रहरी के बेटे सुमित ने फ ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण झबरेड़ा: थाना क्षेत्र के एक गांव में ग्राम प्रहरी के पुत्र को फेसबुक पर गलत टिप्पणी करने से रोकना चार युवकों को भारी पड़ गया। आरोपित ने गाली-गलौज करते हुए फायरिंग कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही ग्राम प्रहरी को निष्कासित करने की रिपोर्ट थानाध्यक्ष ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भेज दी है।
थाना क्षेत्र के मोलना गांव निवासी सावन कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह शुक्रवार देर शाम गांव में ही अपनी चौपाल पर बैठे हुआ थे। उसी समय वहां पर ग्राम प्रहरी गुड्डू का पुत्र सुमित भी आ गया। सुमित फेसबुक पर उन्हें कई बार गलत टिप्पणी कर चुका है।
फेसबुक की टिप्पणी के मामले को लेकर दिन में कुछ लोगों ने बीच बचाव दिया था, लेकिन इस बार फिर से आरोपित गलत टिप्पणी करने लगा। इस बारे में जब उसने पूछा तो आरोपित गाली-गलौज करने लगा। इसके बाद आरोपित मौके से चला गया और थोड़ी देर बात तमंचा लेकर आ गया।
इसके बाद आरोपित ने बिना कुछ कहे निशाना साधते हुए उस पर फायरिंग कर दी। उस समय चौपाल पर रॉबिन,अंकित व शिवदत्त भी उसके साथ बैठे हुए थे। गोली पास से होकर निकल गई। मौके पर भगदड़ मच गई। मोहल्ले के लोग भी मौके पर दौड़ पड़े। जिस पर आरोपित मौके से भाग निकला।
थानाध्यक्ष अजय शाह का कहना है कि तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थानाध्यक्ष का कहना है कि ग्राम प्रहरी को निष्कासित करने के लिए पुलिस अधीक्षक हरिद्वार को रिपोर्ट भेज दी गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।