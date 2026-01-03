Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    फेसबुक पर की गलत टिप्पणी, विरोध करने पर आरोपित ने कर दी फायरिंग; पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

    By Raman Kumar Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 07:09 PM (IST)

    झबरेड़ा के मोलना गांव में फेसबुक पर गलत टिप्पणी को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने फायरिंग कर दी। सावन कुमार ने बताया कि ग्राम प्रहरी के बेटे सुमित ने फ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सूत्र, जागरण झबरेड़ा: थाना क्षेत्र के एक गांव में ग्राम प्रहरी के पुत्र को फेसबुक पर गलत टिप्पणी करने से रोकना चार युवकों को भारी पड़ गया। आरोपित ने गाली-गलौज करते हुए फायरिंग कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही ग्राम प्रहरी को निष्कासित करने की रिपोर्ट थानाध्यक्ष ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भेज दी है।

    थाना क्षेत्र के मोलना गांव निवासी सावन कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह शुक्रवार देर शाम गांव में ही अपनी चौपाल पर बैठे हुआ थे। उसी समय वहां पर ग्राम प्रहरी गुड्डू का पुत्र सुमित भी आ गया। सुमित फेसबुक पर उन्हें कई बार गलत टिप्पणी कर चुका है।

    फेसबुक की टिप्पणी के मामले को लेकर दिन में कुछ लोगों ने बीच बचाव दिया था, लेकिन इस बार फिर से आरोपित गलत टिप्पणी करने लगा। इस बारे में जब उसने पूछा तो आरोपित गाली-गलौज करने लगा। इसके बाद आरोपित मौके से चला गया और थोड़ी देर बात तमंचा लेकर आ गया।

    इसके बाद आरोपित ने बिना कुछ कहे निशाना साधते हुए उस पर फायरिंग कर दी। उस समय चौपाल पर रॉबिन,अंकित व शिवदत्त भी उसके साथ बैठे हुए थे। गोली पास से होकर निकल गई। मौके पर भगदड़ मच गई। मोहल्ले के लोग भी मौके पर दौड़ पड़े। जिस पर आरोपित मौके से भाग निकला।

    थानाध्यक्ष अजय शाह का कहना है कि तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थानाध्यक्ष का कहना है कि ग्राम प्रहरी को निष्कासित करने के लिए पुलिस अधीक्षक हरिद्वार को रिपोर्ट भेज दी गई है।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में ऑपरेशन ‘संकल्प’, 245 अपराधी गिरफ्तार; पुलिस ने सुलझाए 175 मामले

    यह भी पढ़ें- डॉ. आंबेडकर के पुतले संग दुर्व्यवहार करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार, थाने पर माफी मांगने के साथ किया गुणगान