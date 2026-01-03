दिल्ली में ऑपरेशन ‘संकल्प’, 245 अपराधी गिरफ्तार; पुलिस ने सुलझाए 175 मामले
मध्य जिला पुलिस ने दिसंबर में 'ऑपरेशन संकल्प' चलाया, जिसके तहत 175 आपराधिक मामले सुलझाए गए और 245 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस अभियान का उद्देश् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मध्य जिला पुलिस ने अपराध और अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से बीते वर्ष दिसंबर माह में विशेष अभियान आपरेशन ‘संकल्प’ चलाया। इस अभियान के तहत पुलिस ने संगठित अपराध, साइबर ठगी और स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की। अभियान का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का निपटारा, सक्रिय अपराधियों की गिरफ्तारी और आम जनता में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना रहा।
मध्य जिला के उपायुक्त निधिन वल्सन के मुताबिक, ऑपरेशन ‘संकल्प’ के दौरान पुलिस टीमों ने कुल 175 आपराधिक मामलों को सुलझाया, जिनमें चोरी, झपटमारी, डकैती, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और साइबर अपराध से जुड़े मामले शामिल रहे। खास तौर पर साइबर अपराध पर फोकस करते हुए पुलिस ने 85 साइबर जालसाजों को गिरफ्तार किया, जो आनलाइन ठगी, फर्जी काल, बैंकिंग धोखाधड़ी और डिजिटल माध्यमों से लोगों को निशाना बना रहे थे।
पूरे अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने दिन-रात छापेमारी कर कुल 245 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनमें कई ऐसे बदमाश भी शामिल हैं, जो लंबे समय से फरार चल रहे थे या बार-बार अपराध में संलिप्त पाए गए थे। गिरफ्तार आरोपितों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेजा गया।
ऑपरेशन संकल्प के तहत की गई कार्रवाई
|अपराध का प्रकार
|सुलझाए गए मामले
|गिरफ्तार आरोपियों की संख्या
|जब्ती
|झपटमारी
|19
|28
|127 मोबाइल, एक आटो रिक्शा, तीन मोटरसाइकिल, एक स्कूटी
|लूट
|7
|12
|एक वायलेट, आधार कार्ड, 3,770 नकदी
|अन्य चोरी
|36
|25
|19 मोबाइल, एक कार, एक स्कूटी, 33 लाख के आभूषण
|आबकारी अधिनियम
|4
|5
|7,226 क्वार्टर, एक स्कार्पियो कार
|जुआ अधिनियम
|1
|6
|71,420 नकद, नौ मोबाइल, 41 सट्टा स्लिप, पैड आदि
|एनडीपीएस एक्ट
|1
|1
|4.3 ग्राम स्मैक
|आर्म्स एक्ट
|7
|8
|तीन कट्टा, चार कारतूस और चार चाकू
|सेंधमारी
|9
|10
|पांच चांदी की चूड़ियां, पांच रिंग और एक ब्रेसलेट
|वाहन चोरी
|19
|7
|दो स्कूटी, एक मोटरसाइकिल और 2,500 नकद
|हत्या के प्रयास
|4
|7
|दो चाकू और एक बीयर की टूटी हुई बोतल
|साइबर धोखाधड़ी
|36
|85
|534 मोबाइल, 124 मदरबोर्ड, 459 फर्जी आइएमईआइ स्टीकर
|हिट एंड रन
|13
|13
|0
|धोखाधड़ी
|19
|38
|35 मोबाइल, तीन कार, 435 ग्राम सोना, 3.97 लाख नकद
इससे पहले 23 सितंबर से छह अक्टूबर तक की गई निवारक कार्रवाई
|कार्रवाई का प्रकार
|कलंदरा
|गिरफ्तार आरोपित
|65 डीपी एक्ट
|18,372
|18,372
|66 डीपी एक्ट
|844
|844
|126/170 बीएनएस (107/151)
|243
|337
|40ए और 40बी एक्साइज एक्ट
|392
|472
|126/169 बीएनएस (107/150)
|14
|50
|92/93/97 डीपी एक्ट
|18
|35
|घोषित अपराधी (पीओ)
|10
|-
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।