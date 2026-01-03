Language
    डॉ. आंबेडकर के पुतले संग दुर्व्यवहार करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार, थाने पर माफी मांगने के साथ किया गुणगान

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 06:21 PM (IST)

    डॉ. आंबेडकर के पुतले से दुर्व्यवहार के आरोप में शेरू मिश्रा को वाराणसी के बाबतपुर से गिरफ्तार किया गया है। उसने पुतले पर थूकने और जलाने का प्रयास किया ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    थाने में अम्बेडकर के चित्र के सामने माफी मांगते हुए शेरू मिश्रा।

    जागरण संवाददाता, (पिंडरा) वाराणसी। फूलपुर थाना क्षेत्र के नथईपुर में डॉ. आंबेडकर के पुतले के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप में शेरू मिश्रा को पुलिस ने बाबतपुर चौराहे से गिरफ्तार किया। यह युवक वीडियो वायरल करने के आरोप में पकड़ा गया है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद शेरू ने डॉ. आंबेडकर के चित्र के सामने दण्डवत करते हुए भविष्य में ऐसा कृत्य न करने की बात कही।

    ज्ञात हो कि तीन दिन पूर्व नथईपुर में बड़ागांव के करमपुर निवासी वीरेंद्र उर्फ शेरू मिश्रा, गांगकला निवासी गुलाब राजभर और सतीश सिंह ने डॉ. भीमराव आंबेडकर के पुतले पर थूकने और उसे आग के हवाले करने का घिनौना कार्य किया था। इस घटना के बाद आजाद समाज पार्टी, बसपा, भीम आर्मी, सपा और कांग्रेस ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चार घंटे तक बाबतपुर जमालापुर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया था। डीसीपी के आश्वासन पर प्रदर्शनकारी शांत हुए।

    पुलिस ने इस मामले में एक टीम का गठन किया और गुरुवार को गुलाब राजभर और सतीश सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शनिवार को कठिराव चौकी इंचार्ज सत्यजीत सिंह ने सुबह साढ़े सात बजे बाबतपुर चौराहे से शेरू मिश्रा को उस समय गिरफ्तार किया जब वह भागने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तार शेरू और अन्य दो आरोपियों के खिलाफ एसटी-एससी एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं।

    थाने में डॉ. आंबेडकर के चित्र के सामने शेरू मिश्रा ने माफी मांगी। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वह भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगा और बाबा को महान बताया। इस दौरान पुलिस ने उसे थाने के आसपास हथकड़ी लगाकर घुमाया। शेरू ने अपने कृत्य पर माफी मांगते हुए बाबा को प्रणाम किया और जयकारा भी लगाया। इस दृश्य को देखने के लिए थाने के बाहर काफी भीड़ जमा हो गई थी।

    पुलिस की तत्परता से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे समाज में एक सकारात्मक संदेश गया है कि ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉ. आंबेडकर के प्रति अपमानजनक व्यवहार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है, जो समाज में समानता और न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।