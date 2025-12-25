मंगलौर के लिब्बरहेड़ी गांव में कबाड़ के गोदाम में लगी आग, हजारों रुपये का हुआ नुकसान

संवाद सहयोगी, जागरण, मंगलौर: लिब्बरहेड़ी गांव में बुधवार देर रात कबाड़ के गोदाम में आग लगने से हजारों रुपये का नुकसान हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने मौके पर जाकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग के कारण हजारों रुपये का नुकसान हुआ है।

देर रात अचानक लगी गोदाम में आग पुलिस के अनुसार, मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लिब्बरहेड़ी गांव के पास गांव निवासी शमशाद का कबाड़ का गोदाम है। बुधवार देर रात अचानक ही गोदाम में आग लग गई। जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई। लोगों ने इसकी सूचना शमशाद को दी।

दमकल की टीम ने पाया आग पर काबू जिसके बाद शमशाद ने दमकल विभाग और पुलिस को घटना के बारे में बताया। कुछ देर बाद ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया।