कश्मीर में कड़ाके की ठंड के बीच चार दिनों में घटी आग की 25 घटनाएं, इन आंकड़ों ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। कड़ाके की ठंड के बीच गर्मी पहुंचाने वाले उपकरणों के गलत इस्तेमाल तथा लापरवाही के चलते घाटी में आग लगने की घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। बीते चार दिनों के भीतर विभन्नि इलाकों में 25 आग लगने की घटनाएं घटी।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, गत रविवार से आज वीरवार सुबह तक घाटी में आग लगने की 25 घटनाएं सामने आई। हलांकि दमकल कर्मियों की समय रहित कारर्वाइयों के चलते इन घनटाओं में कोई जानी नुकसान नही हुआ। संबंधित अधिकारियों के अनुसार रविवार और बुधवार के बीच घाटी के विभिन्न जिलों में कम से कम 20 आग लगने की घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें रिहायशी घर, गौशालाएं, अस्थायी शेड और अन्य इमारतें शामिल थीं।
इन जिलों में पेश आए मामले
ये घटनाएं श्रीनगर, सोपोर, कुपवाड़ा, बांदीपोरा, पुलवामा, बडगाम, कुलगाम और गांदरबल जिलों में घटी। वहीं पिछले 24 घंटों में ही, घाटी में पांच स्थानों पर आग लगने की घटनाएं घटी। जानकारी के अनुसार श्रीनगर के कलाशपोरा इलाके में, एक चार मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई, जिससे दूसरी मंजिल पर एक केबल आपरेटिंग यूनिट और तीसरी मंजिल पर एक लकड़ी की नक्काशी यूनिट प्रभावित हुई।
दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे आग दूसरी मंजिलों और आस-पास की इमारतों में फैलने से बच गई। वहीं बुधवार व वीरवार बीच रात को ही कुपवाड़ा जिले के द्रुगमल्ला के मुकाम शाह वाली इलाके में, एक मंजिला रिहायशी घर के एक हमाम कमरे में आग लगने से नुकसान हुआ। अधिकारियों ने बताया कि दमकल कर्मियों की समय पर की गई कार्रवाई से नुकसान कम हुआ।
गर्मी पहुंचाने वाले उपकरणों की लापरवाही
अनंतनाग जिले के संगम के नटीपोरा इलाके से एक और घटना रिपोर्ट हुई, जहां एक मंजिला गौशाला और उससे सटे जीसीई शीट से बने स्टोर शेड में आग लग गई। आग को और फैलने से पहले ही काबू कर लिया गया। कुपवाड़ा के विलगम इलाके के दाहामा गांव में, एक दो मंजिला गौशाला और एक मंजिला स्टोर रूम में आग लग गई। दमल कर्मियों ने सफलतापूर्वक आग पर काबू पाया जिससे बड़े नुकसान को रोका गया।
इस बीच, उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा जिले के हाजिन के मोकदमयारी इलाके के गद्द हेंज मोहल्ला में, एक रिहायशी मकान की छत पर आग लग गई। लेकिन दमकल कर्मियों द्वारा समय पर कारर्वाई कर आग पर काबू पा इसे दूसरे रिहायशी ढांचों तक फैलने से रोक दिया गया।
अग्निशमन विभाग ने लोगों से सर्दियों के मौसम में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए हीटिंग उपकरणों और बिजली से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतने का फिर से आग्रह करते हुए कहा कि सावधानी व सतर्कता ही आग लगने की घटनाओं से बचने का एकमात्र साधन है।
