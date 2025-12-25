कानपुर-इटावा हाईवे पर दौड़ता फर्नीचर से भरा कंटेनर बना आग का गोला, मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, इटावा। कानपुर-इटावा हाईवे पर आईटीआई चौराहा पर बुधवार की सुबह करीब 11 बजे दिल्ली से बेंगलुरु जा रहा कंटेनर अचानक भीषण आग लगने से आग का गोला बन गया। चालक ने सूझ-बूझ दिखाते हुए कंटेनर को सड़क के किनारे रोककर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग इतनी तेजी से फैली कि कंटेनर में लदा करीब 40 लाख रुपये का फर्नीचर कुछ ही देर में जलकर राख हो गया।

कड़ी मशक्कत के बाद लगभग एक घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। माना जा रहा है कि कंटेनर में रखे सामान की आपसी रगड़ से चिंगारी निकलने से आग लगी है।

फिरोजाबाद के थाना अरांव क्षेत्र के भरौल निवासी मनीष कुमार फर्नीचर से भरा कंटेनर लेकर नई दिल्ली के ओखला एस-वन से बेंगलुरु के चित्तूर के मादा पल्ली के लिए रवाना हुए थे। कंटेनर पूरी तरह सील पैक था और उसमें किसी प्रकार की वायरिंग नहीं थी।

बुधवार को दिन में करीब 11 बजे जब कंटेनर आईटीआई चौराहे के पास हाईवे से गुजर रहा था, तभी पीछे से आ रहे राहगीरों ने उससे धुआं उठते देखा। लोगों ने तुरंत चालक को इशारा कर वाहन रोकने के लिए कहा। चालक ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत सर्विस रोड पर खड़ा किया और कंटेनर का गेट खोल दिया।

गेट खुलते ही अंदर भड़क रही आग ने विकराल रूप ले लिया और लपटें बाहर की ओर निकलने लगीं। कंटेनर में रखे सोफा सेट, कुर्सियां, टेबल और अन्य कीमती फर्नीचर देखते ही देखते आग की चपेट में आ गए। आग की तेज लपटों और धुएं के कारण हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। आसपास मौजूद लोग सहम गए और मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। हाईवे की सर्विस रोड पर स्थित एक धुलाई केंद्र पर युवकों ने प्रेशर मशीन से आग बुझाने का प्रयास किया और करीब आधे घंटे तक पानी डालते रहे।