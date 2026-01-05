उत्तराखंड : गिरफ्तारी से बचने को पूर्व MLA सुरेश राठौर ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: देहरादून और हरिद्वार में दो मुकदमें दर्ज होने और लगातार नोटिस के रूप में कानूनी शिकंजा कसने पर ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आखिरकार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

राठौर के अग्रिम जमानत से जुड़े प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने हरिद्वार व देहरादून की पुलिस से दोनों मुकदमों की जानकारी मांगी है। माना जा रहा है कि हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद ही सुरेश राठौर पुलिस के सामने पेश होंगे।

अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआइपी की भूमिका को लेकर विधायक की कथित पत्नी व अभिनेत्री उर्मिला सनावर से बातचीत के आडियो क्लिप प्रसारित होने पर पूर्व विधायक सुरेश राठौर मुश्किल में फंस गए। उर्मिला और सुरेश राठौर के खिलाफ देहरादून के नेहरू कालोनी थाने में भाजपा की पूर्व जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ ने मुकदमा दर्ज कराया है। जबकि गुरु रविदास विश्व महापीठ के अध्यक्ष धर्मेद्र कुमार की ओर से हरिद्वार के बहादराबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।