    उत्तराखंड : गिरफ्तारी से बचने को पूर्व MLA सुरेश राठौर ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा

    By Mehtab Alam Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 10:14 PM (IST)

    ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए उत्तराखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। देहरादून और हरिद्वार में उनके खिलाफ दो मुक ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर।

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार: देहरादून और हरिद्वार में दो मुकदमें दर्ज होने और लगातार नोटिस के रूप में कानूनी शिकंजा कसने पर ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आखिरकार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

    राठौर के अग्रिम जमानत से जुड़े प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने हरिद्वार व देहरादून की पुलिस से दोनों मुकदमों की जानकारी मांगी है। माना जा रहा है कि हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद ही सुरेश राठौर पुलिस के सामने पेश होंगे।

    अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआइपी की भूमिका को लेकर विधायक की कथित पत्नी व अभिनेत्री उर्मिला सनावर से बातचीत के आडियो क्लिप प्रसारित होने पर पूर्व विधायक सुरेश राठौर मुश्किल में फंस गए।

    उर्मिला और सुरेश राठौर के खिलाफ देहरादून के नेहरू कालोनी थाने में भाजपा की पूर्व जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ ने मुकदमा दर्ज कराया है। जबकि गुरु रविदास विश्व महापीठ के अध्यक्ष धर्मेद्र कुमार की ओर से हरिद्वार के बहादराबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

    इन दोनों मामलों में पुलिस पूछताछ के लिए सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर को नोटिस पर नोटिस जारी कर चुकी है, मगर दोनों का कोई अता-पता नहीं चल पा रहा है।

    सूत्र बताते हैं कि गिरफ्तारी से बचने के लिए सुरेश राठौर ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जबकि उर्मिला भी हाई कोर्ट की शरण में जाने की तैयारी कर चुकी है।

    राठौर की अग्रिम जमानत से जुड़े प्रार्थना पत्रों पर हाई कोर्ट ने पुलिस से काउंटर मांगा है। जिसमें दोनों मुकदमों और उनमें लगाए गए आरोपों, धाराओं आदि की पूरी जानकारी मांगी गई है। अगले एक-दो दिन में पुलिस की ओर से काउंटर जमा करने के बाद राठौर की याचिका पर सुनवाई होगी।

    हालांकि, अभी तक राठौर की गिरफ्तारी को लेकर कोई गैर जमानती वारंट जारी नहीं हुए हैं, पर उनके समर्थक बताते हैं कि हाइकोर्ट से राहत मिलने के बाद पुलिस के सामने पेश होकर जांच में पूरा सहयोग करेंगे।

