अंकिता हत्याकांड : राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल बोले- संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर उत्तराखंड का माहौल खराब कर रही कांग्रेस

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून: राज्यसभा सदस्य एवं भाजपा के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल ने अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस समेत विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस गैरजिम्मेदाराना राजनीति कर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने दोहराया कि ठोस साक्ष्यों के आधार पर सरकार किसी भी जांच के लिए तैयार है। उन्होंने बीते दिवस विरोध प्रदर्शन के नाम पर बैनर फाड़ने और अभद्रता के घटनाक्रम की आलोचना की। साथ ही इंसाफ के नाम पर जारी आंदोलन के अराजक तत्वों के हाथ में जाने की आशंका जताई।



प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में बंसल ने कहा कि इस संवेदनशील मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों और राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले लोग गैरजिम्मेदाराना राजनीति कर रहे हैं। अब तक के घटनाक्रम और बीते दिवस हुई तोड़फोड, बैनर फाड़ने और अभद्रता इस बात का इशारा करती है कि प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है।



उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि उसे सीबीआई या किसी भी अन्य जांच से गुरेज नहीं है। लेकिन, ठोस सबूत और तार्किक तथ्य सामने आने ही चाहिए या फिर जो आरोप लगा रहे हैं, वे इसकी प्रमाणिकता जांच एजेंसी के सम्मुख रखें।

उन्होंने कहा कि यह मामला अपीलीय अदालतत में है और वहां भी नए सिरे से जांच करवाने के लिए कोर्ट के सामने इन साक्ष्यों की जरूरत पड़ेगी।



उन्होंने प्रश्न उठाते हुए कहा कि जिन तमाम बातों को कांग्रेस समेत अन्य पक्ष उठा रहे हैं, उन सब पर न्यायालय में लंबी चर्चा हुई है। इसके आधार पर दोषियों को उम्रकैद हुई है।

उन्होंने कहा कि जैसे ही अंकिता हत्याकांड का दुखद घटनाक्रम सामने आया तो, तत्काल कार्रवाई कर दोषियों को पकड़ा गया। महिला डीआईजी के नेतृत्व में एसआईटी गठित हुई, जिसने सभी पुख्ता साक्ष्यों को जुटाकर अदालत में प्रस्तुत किया। न्यायालय में जिरह के दौरान भी वीआईपी, घटनास्थल से छेड़छाड़ जैसे तमाम विषय आए, जिस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसकी संभावना नजर नहीं आती है। जांच को सीबीआइ से कराने के लिए भी लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन न्यायालय ने किसी अतिरिक्त जांच से इन्कार किया। ऐसे में जब लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने निर्णय दे दिया और अब उसकी अपील उच्च न्यायालय में लंबित है तो फिर से उन्हीं तथ्यों को क्यों उठाया जा रहा है।