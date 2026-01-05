Language
    अंकिता भंडारी हत्याकांड : विभिन्न संगठनों ने किया प्रदर्शन, CBI जांच करवाकर दोषियों को सजा दिलाने की मांग

    By Ajay Khantwal Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:12 PM (IST)

    कोटद्वार और दुगड्डा में विभिन्न संगठनों ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआइ जांच और दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर आक्रोश रैली निकाली। पूर्व स ...और पढ़ें

    कोटद्वार में अंकिता को न्याय दिलाने को लेकर विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन किया।

    संवाद सहयोगी, जागरण, कोटद्वार: पूर्व सैनिक संघर्ष समिति, कांग्रेस सहित विभिन्न संगठनों ने सोमवार को नगर में आक्रोश रैली निकाली। प्रदर्शनकारी अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआइ से जांच करवाकर दोषियों को सजा दिलाने की मांग कर रहे थे।

    पूर्व संघर्ष समिति के अध्यक्ष महेंद्रपाल सिंह रावत, कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष मीना बछवाण के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सहित विभिन्न संगठनों के लोग देवी मंदिर तिराहे पर एकत्र हुए। यहां से सभी लोग जुलूस की शक्ल में प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजीबाबाद चौक, झंडाचौक, बदरीनाथ मार्ग से होते हुए तहसील परिसर में पहुंचे।

    इस दौरान झंडा चौक, नगर निगम कार्यालय व तहसील गेट के समीप सांकेतिक धरना भी दिया गया। रैली में एक स्वर में अंकिता भंडारी को न्याय दो, आरोपितों को फांसी दो, हत्याकांड की सीबीआइ जांच के नारे लगा रहे थे।

    तहसील परिसर में हुई जनसभा में वक्ताओं ने प्रदेश सरकार पर अंकिता भंडारी हत्याकांड के असली दोषियों को बचाने का आरोप लगाया। इस मौके पर पार्षद गीता नेगी, मदन सिंह नेगी, विनीता भारती, अमित राज सिंह, शूरवीर खेतवाल, गोविंद डंडरियाल, राजाराम अण्थ्वाल, रमेश नेगी सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जन मौजूद रहा।

    रैली निकाल फूंका भाजपा का पुतला

    दुगड्डा: अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की सीबीआइ जांच व कथाकथित वीआइपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस ने दुगड्डा में आक्रोश रैली निकालते हुए भाजपा का पुतला दहन किया। कांग्रेस ने इसके लिए घर-घर पहुंचकर अभियान चलाने का भी निर्णय लिया।

    जिलाध्यक्ष विकास नेगी व पूर्व ब्लाक प्रमुख रुचि कैंत्यूरा के नेतृत्व में दुगड्डा बाजार में आक्रोश रैली निकाली गई। कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दुगड्डा चौराहे में पहुंचकर पुतला दहन किया।

