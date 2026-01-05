EX MLA राठौर व उर्मिला के विरुद्ध दून में मुकदमा, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने दी है शिकायत

जागरण संवाददाता, देहरादून : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर उर्फ उर्मिला सुरेश राठौर के खिलाफ डालनवाला कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। शिकायत में दोनों पर सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र रचकर झूठे और मनगढ़ंत आडियो-वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने, भाजपा, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और स्वयं शिकायतकर्ता की छवि धूमिल करने और प्रदेश में शांति व्यवस्था भंग करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।

दुष्यंत कुमार गौतम ने आरोप लगाया कि इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे ये आडियो-वीडियो अंकिता भंडारी हत्याकांड से संबंधित बताए जा रहे हैं। जिनमें जानबूझकर उनका और भाजपा के अन्य नेताओं का नाम लेकर उन्हें बदनाम करने व साजिश के तहत झूठे मामले में फंसाने का प्रयास किया गया।

शिकायत के अनुसार, यह पूरी कवायद राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। इसका उद्देश्य जनता को गुमराह कर प्रदेश के माहौल को अशांत करना है। शिकायत में यह भी कहा गया कि उक्त आडियो-वीडियो में आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषा का प्रयोग किया गया है, जिससे न केवल शिकायतकर्ता को मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, बल्कि भाजपा और उसके पदाधिकारियों की सामाजिक व राजनीतिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची है।

आरोप है कि इस कथित साजिश में कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े कुछ अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने मिलकर प्रदेश और अन्य राज्यों में तनाव, उपद्रव और दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास किया है।

दुष्यंत कुमार गौतम ने पुलिस को बताया कि इस प्रकार के भ्रामक आडियो-वीडियो अलग-अलग इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट और शेयर किए जा रहे हैं, जिससे अफवाहों को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने इसे भारतीय न्याय संहिता के साथ-साथ आइटी एक्ट के प्रविधानों का उल्लंघन बताया है।