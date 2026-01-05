Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    EX MLA राठौर व उर्मिला के विरुद्ध दून में मुकदमा, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने दी है शिकायत

    By Vijay Joshi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 09:53 PM (IST)

    दुष्यंत कुमार गौतम ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर के खिलाफ देहरादून में मुकदमा दर्ज कराया है। उन पर सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर उर्फ उर्मिला सुरेश राठौर के खिलाफ डालनवाला कोतवाली में मुकदमा दर्ज।

    जागरण संवाददाता, देहरादून : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर उर्फ उर्मिला सुरेश राठौर के खिलाफ डालनवाला कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।

    शिकायत में दोनों पर सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र रचकर झूठे और मनगढ़ंत आडियो-वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने, भाजपा, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और स्वयं शिकायतकर्ता की छवि धूमिल करने और प्रदेश में शांति व्यवस्था भंग करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।

    दुष्यंत कुमार गौतम ने आरोप लगाया कि इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे ये आडियो-वीडियो अंकिता भंडारी हत्याकांड से संबंधित बताए जा रहे हैं। जिनमें जानबूझकर उनका और भाजपा के अन्य नेताओं का नाम लेकर उन्हें बदनाम करने व साजिश के तहत झूठे मामले में फंसाने का प्रयास किया गया।

    शिकायत के अनुसार, यह पूरी कवायद राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। इसका उद्देश्य जनता को गुमराह कर प्रदेश के माहौल को अशांत करना है।

    शिकायत में यह भी कहा गया कि उक्त आडियो-वीडियो में आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषा का प्रयोग किया गया है, जिससे न केवल शिकायतकर्ता को मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, बल्कि भाजपा और उसके पदाधिकारियों की सामाजिक व राजनीतिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची है।

    आरोप है कि इस कथित साजिश में कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े कुछ अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने मिलकर प्रदेश और अन्य राज्यों में तनाव, उपद्रव और दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास किया है।

    दुष्यंत कुमार गौतम ने पुलिस को बताया कि इस प्रकार के भ्रामक आडियो-वीडियो अलग-अलग इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट और शेयर किए जा रहे हैं, जिससे अफवाहों को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने इसे भारतीय न्याय संहिता के साथ-साथ आइटी एक्ट के प्रविधानों का उल्लंघन बताया है।

    उर्मिला समेत नौ पर दो करोड़ की मानहानि का दावा

    भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में उर्मिला सनावर समेत नौ के विरुद्ध दो करोड़ रुपये की मानहानि का दावा किया गया है। उनकी ओर से कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि इंटरनेट मीडिया व अन्य माध्यमों से उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया गया। जिससे राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि धूमिल हो रही है।

    भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम की ओर से शिकायत प्राप्त हुई है। जिसके आधार पर डालनवाला कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। आइटी एक्ट के तहत शिकायतकर्ता की ओर से उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों की गहन जांच की जा रही है। इसके अलावा इंटरनेट मीडिया पर उपलब्ध सामग्री का भी अवलोकन किया जा रहा है। डालनवाला निरीक्षक को मामले की जांच सौंपी गई है।
    अजय सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून

    यह भी पढ़ें- सुरेश राठौर व उर्मिला सनावर विवाद:  साजिश, पब्लिसिटी स्टंट या सियासत, कौन-किससे निकाल रहा अदावत

    यह भी पढ़ें- अंकिता भंडारी केस: उर्मिला सनावर के गैर जमानती वारंट जारी, सुरेश राठौर को एक और नोटिस

    यह भी पढ़ें- वायरल आडियो-वीडियो मामला : थाने पहुंची पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी, मांगी एक सप्ताह की मोहलत