बदमाशों ने किया पुलिस से ज्यादा होमवर्क, हरिद्वार में प्लान बी के तहत हुआ कुख्यात विनय त्यागी पर हमला
हरिद्वार में कुख्यात विनय त्यागी पर हमलावरों ने पुलिस से ज्यादा होमवर्क किया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस चौकस थी, फिर भी बदमाश विनय त्यागी पर हमला कर फरार ...और पढ़ें
मेहताब आलम, जागरण हरिद्वार: कुख्यात विनय त्यागी को पहले से जानलेवा हमले का अंदेशा था। कोर्ट के आदेश पर पुलिस भी चौकस थी। इसके बावजूद नकाबपोश बदमाश जितनी सफाई से विनय त्यागी पर हमला कर फरार हो गए, उससे साफ है कि बदमाशों ने पुलिस से ज्यादा होमवर्क किया हुआ था।
यह भी माना जा रहा है कि उनके कुछ और साथी हमले से पहले रुड़की से लक्सर के बीच मौजूद थे। चर्चाएं यह भी हैं कि कचहरी में पुलिस का पहरा होने के चलते मास्टर माइंड ने अचानक प्लान बदलकर रास्ते में हमला कराया। यह तय है कि रुड़की से ही विनय त्यागी पर नजर रखी जा रही थी। पुलिस टीम अब रुड़की कारागार के आस-पास और रास्ते भर के चौक-चौराहों के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है।
विनय त्यागी पर एक डाक्टर की कार से शीशा तोड़कर लाखों रुपये उड़ाने का आरोप है। इसी मामले में उसे देहरादून में गिरफ्तार करने के बाद 12 दिसंबर को रुड़की जेल शिफ्ट कर दिया गया था। हमलावरों को मालूम था कि विनय त्यागी की कोर्ट में पेशी 24 दिसंबर को है। जेल के भीतर ही विनय को इसका आभास हो गया था।
उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र भी दिया। कोर्ट के आदेश पर सुबह से ही कचहरी परिसर में पुलिस बल तैनात था, लेकिन रास्ते में जिस तरह हमला हुआ है, उससे पुलिस को मान रही है कि कुख्यात की हत्या कराने की ठान चुके मास्टर माइंड ने प्लान बी तैयार किया हुआ था।
हमला करने वाले बदमाश रुड़की से पीछा करते हुए लक्सर पहुंचे या ओवरब्रिज पर बैठे हुए थे, यह अभी साफ नहीं हो पाया है, इतना जरूर है कि कचहरी पर पुलिस की चौकसी के चलते हमले के लिए ओवरब्रिज को चुना गया। जहां रोजाना की तरह जाम लगा हुआ था। इससे हमलावरों का काम आसान हो गया।
गोली चलाना तो दूर, पीछा तक नहीं किया
हमले के बाद बदमाशों के फरार होने का एक वीडियो सामने आया है। जिसे किसी प्रत्यक्षदर्शी ने अपने मोबाइल से बनाया था। इस वीडियो में बदमाश हमले के बाद भागते नजर आ रहे हैं। साथ ही पीछे खड़े पुलिसकर्मियों के हाथ में रायफल भी दिख रही है। लेकिन पुलिसकर्मियों ने फरार होते बदमाशों पर गोली चलाना तो दूर, उनका पीछा करने की जहमत भी नहीं उठाई।
इस बाबत आला अधिकारियों ने नाराजगी जताते हुए पुलिसकर्मियों को फटकार लगाई। वहीं, पुलिसकर्मियों का कहना था कि आस-पास भीड़ होने के चलते उन्होंने बदमाशों पर गोली नहीं चलाई। अन्यथा किसी राहगीर को भी गोली लग सकती थी।
सीधा अस्पताल लेकर पहुंचा ड्राइवर
जाम में फंसे वाहन पर अचानक फायरिंग से पुलिसकर्मी घबरा गए, लेकिन ड्राइवर ने हिम्मत नहीं हारी। वह गाड़ी को आगे-पीछे करते हुए वहां से बचकर निकलने की जद्दोजहद करने लगा। अभिरक्षा में मौजूद बदमाश को घायल देख ड्राइवर अपने वाहन को सीधे अस्पताल लेकर पहुंच गया। पुलिस अधिकारी मान रहे हैं कि ड्राइवर हिम्मत दिखाते हुए गाड़ी को निकालने का प्रयास न करता तो शायद बदमाश लगातार फायरिंग कर विनय त्यागी को मौत के घाट उतार देते।
