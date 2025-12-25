हरिद्वार में बदमाशों में नहीं पुलिस का खौफ, दिनदहाड़े कर रहे हैं ताबड़तोड़ फायरिंग
रजनीश कुमार, जागरण, लक्सर: लक्सर में कुख्यात बदमाश विनय त्यागी को न्यायालय में पेशी पर लेकर आ रहे पुलिस वाहन पर
की और पिछले कुछ दिनों में पुलिसकर्मियों पर हमलों की घटनाओं से ये पूरी तरह साफ है कि बदमाशों के साथ ही आम आदमी को भी खाकी वर्दी का खौफ अब नहीं रहा है।
लक्सर में बुधवार को बदमाश को पेशी पर लक्सर लेकर आ रहे पुलिस वाहन पर बाइक सवार हमलावरों ने दिनदहाड़े अति व्यस्ततम क्षेत्र रेलवे ओवर ब्रिज के ऊपर जिस प्रकार ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई।
वाहन में सवार छह पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में बदमाश को तीन गोलियां मार दी गई। उससे पूरी तरह स्पष्ट है कि बदमाशों की हौसले किस कदर बुलंद हैं। उनमें पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। बुधवार को पुलिस वाहन पर हुआ हमला यह कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी पिछले कुछ दिनों में पुलिस पर हमले की कई वारदात हो चुकी हैं।
13 दिसंबर को देहरादून से लक्सर लौट रहे लक्सर कोतवाली के पुलिसकर्मी वीरेंद्र सिंह पर लक्सर मे सेठपुर गांव के निकट ट्रैक्टर सवार दो लोगो ने सड़क पर साइड देने को लेकर हुई कहासुनी के चलते हमला कर दिया था। उसकी वर्दी तक फाड़ डाली।
इससे पूर्व 23 अक्टूबर को मुंडाखेड़ा खुर्द गांव में विवाद की सूचना पर पहुंचे पुलिस कर्मियों के साथ कुछ लोगों ने गाली गलौच करते हुए मारपीट कर उनकी वर्दी फाड़ डाली। यही नहीं 30 अगस्त को खानपुर थाना क्षेत्र के मोहनवाला गांव में दो पक्षों के बीच हुए विवाद को सुलझा कर थाने लौट रहे पुलिसकर्मियों पर एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया था।
सूचना पर पहुंचे दारोगा के हाथ पर भी आरोपित ने दांतों से काट लिया। नौ सितंबर को रायसी क्षेत्र में शराब पीकर हुड़दंग कर रहे युवक को गिरफ्तार कर कोतवाली लेकर आने के दौरान युवक के स्वजन ने पुलिस कर्मियों के साथ गाली गलौज व धक्का मुक्की कर आरोपित को छुड़ाने का प्रयास किया था।
इन सब वारदातों को देखते हुए साफ है कि बदमाशों को तो छोड़ो लेकिन शायद अब आमजन मे भी वर्दी का खौफ नही रहा है। पुलिस के साथ गाली गलौच, मारपीट व गोली चलाने का सिलसिला शुभ संकेत कतई नहीं है।
एक दिन पहले जताया था हमले का अंदेशा
कुख्यात विनय त्यागी को पहले से ही अपने ऊपर जानलेवा हमले का अंदेशा था। उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर जान का खतरा जताया था। कोर्ट के आदेश पर पेशी के दौरान कचहरी परिसर में पुलिस बल तैनात किया था। बदमाशों ने कचहरी पहुंचने से पहले रास्ते में ही विनय त्यागी पर हमला कर दिया।
