Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कौन है अंधाधुंध फायरिंग में घायल हिस्ट्रीशीटर विनय त्यागी ? जिसने 16 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में रखा था कदम

    By Sushil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 01:31 PM (IST)

    मेरठ के मेडिकल थाने के हिस्ट्रीशीटर कुख्यात विनय त्यागी को रुड़की कारागार से पेशी पर लक्सर ले जा रहे पुलिस के वाहन पर बुधवार को बाइक सवार बदमाशों ने अं ...और पढ़ें

    Hero Image

    उपचार को ले जाने के दौरान हिस्ट्रीशीटर विनय त्यागी

    सुशील कुमार, जागरण, मेरठ। ढाई लाख के ईनामी बदन सिंह बद्दो से जुड़े विनय त्यागी ने 16 वर्ष की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। इसके बाद विनय ने 2015 में अजय जडेजा गैंग के शूटर प्रवीण शर्मा और राजीव टिर्री की हत्या कर दी थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चार जून 2024 को दिल्ली के कृष्णा नगर से विनय त्यागी को मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद वह जमानत पर बाहर आ गया था। करीब डेढ़ महीने पहले देहरादून पुलिस ने उसे एक चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। विनय मेरठ के मेडिकल थाने का हिस्ट्रीशीटर है। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाने के गांव खाईखेड़ी निवासी सीएमएस से रिटायर्ड सेवाराम त्यागी का बेटा विनय त्यागी उर्फ टिंकू कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में आ गया था।

    16 वर्ष की उम्र में उसने कक्षा के अंदर सहपाठी पर जानलेवा हमला किया था। तब उसे बाल सुधार गृह भेजा गया था। यहां से छूटने के बाद विनय फिर से अपराध की दुनिया में आ गया। वह 1985 में शरद त्यागी के गिरोह में शामिल हुआ। इसके बाद रंगदारी न देने पर अरोड़ा बेकरी के मालिक की हत्या कर दी। 2005 में विनय ने कुख्यात बदन सिंह बद्दो, नीरज भाटी, धर्मेंद्र सिरोही के साथ मिलकर केबल कारोबारी अधिवक्ता शेलेंद्र पाल की पांडवनगर में गोली मारकर हत्या कर दी थी।

    उसके बाद 2015 में प्रवीण शर्मा और राजीव टिर्री की हत्या की। 2016 में कोतवाली के बुढ़ाना गेट निवासी मनोज गुप्ता को महिला ममता मसीह की मदद से अगवाकर एक करोड़ की फिरौती मांगी। विनय पर मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार और देहरादून में लूट, हत्या, रंगदारी के 46 मुकदमे दर्ज हैं। विनय जागृति विहार के सेक्टर एक में मकान नंबर 139 में रहता है। पत्नी निशी मुजफ्फरनगर के पुरकाजी से ब्लाक प्रमुख रह चुकी है।

    अपराधों की लंबी फेहरिस्त, पर इन वारदातों से ज्यादा में चर्चा में आया

    • रंगदारी नहीं देने पर मेरठ में अरोड़ा बेकरी के मालिक की हत्या कर दी।
    • 2005 में बदन सिंह बद्दो, नीरज भाटी, धर्मेंद्र सिरोही के साथ मिलकर केबल कारोबारी अधिवक्ता शैलेंद्र पाल की पांडवनगर में गोली मारकर हत्या की।
    • 2016 में कोतवाली के बुढ़ाना गेट के मनोज गुप्ता को स्पा थेरपी में काम करने वाली महिला ममता मसीह की मदद से फंसाया और उसका अपहरण कर एक करोड़ की फिरौती मांगी थी।

    पेशी पर लक्सर ले जा रहे पुलिस वाहन पर बाइक सवार बदमाशों ने की थी अंधाधुंध फायरिंग

    कुख्यात विनय त्यागी को उत्तराखंड के रूड़की कारागार से पेशी पर लक्सर ले जा रहे पुलिस के वाहन पर बुधवार को बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। जानलेवा हमले में विनय त्यागी को तीन गोलियां लगी हैं। गंभीर हालत में त्यागी को एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया। हमले में दो पुलिसकर्मी भी मामूली रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद बदमाशों की धरपकड़ के लिए हरिद्वार जिले में कांबिंग की गई। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
    विनय त्यागी को बीते एक अक्टूबर को देहरादून पुलिस ने लाखों की नकदी और जेवर चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। हरिद्वार में पहले से दर्ज मुकदमों के चलते उसे 12 दिसंबर को रुड़की कारागार में शिफ्ट किया गया था।
    बुधवार दोपहर एक पुलिस टीम उसे पेशी पर लक्सर कोर्ट ले जा रही थी। छह पुलिसकर्मी टाटा सुमो वाहन में विनय त्यागी के साथ सवार थे। लक्सर में रेलवे ओवरब्रिज पर पुलिस का वाहन जाम में फंस गया। उसी दौरान बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने पुलिस के वाहन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।
    हमले के बाद बदमाश फिल्मी स्टाइल में असलहा लहराते हुए भाग निकले। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोबाल ने भी अस्पताल पहुंचकर बदमाश से पूछताछ की। एसएसपी ने बताया कि हमला सुनियोजित था। इसके पीछे पुरानी रंजिश भी हो सकती है और गैंगवार की आशंका से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है।