कौन है अंधाधुंध फायरिंग में घायल हिस्ट्रीशीटर विनय त्यागी ? जिसने 16 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में रखा था कदम

सुशील कुमार, जागरण, मेरठ। ढाई लाख के ईनामी बदन सिंह बद्दो से जुड़े विनय त्यागी ने 16 वर्ष की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। इसके बाद विनय ने 2015 में अजय जडेजा गैंग के शूटर प्रवीण शर्मा और राजीव टिर्री की हत्या कर दी थी।

चार जून 2024 को दिल्ली के कृष्णा नगर से विनय त्यागी को मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद वह जमानत पर बाहर आ गया था। करीब डेढ़ महीने पहले देहरादून पुलिस ने उसे एक चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। विनय मेरठ के मेडिकल थाने का हिस्ट्रीशीटर है। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाने के गांव खाईखेड़ी निवासी सीएमएस से रिटायर्ड सेवाराम त्यागी का बेटा विनय त्यागी उर्फ टिंकू कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में आ गया था।

16 वर्ष की उम्र में उसने कक्षा के अंदर सहपाठी पर जानलेवा हमला किया था। तब उसे बाल सुधार गृह भेजा गया था। यहां से छूटने के बाद विनय फिर से अपराध की दुनिया में आ गया। वह 1985 में शरद त्यागी के गिरोह में शामिल हुआ। इसके बाद रंगदारी न देने पर अरोड़ा बेकरी के मालिक की हत्या कर दी। 2005 में विनय ने कुख्यात बदन सिंह बद्दो, नीरज भाटी, धर्मेंद्र सिरोही के साथ मिलकर केबल कारोबारी अधिवक्ता शेलेंद्र पाल की पांडवनगर में गोली मारकर हत्या कर दी थी।

उसके बाद 2015 में प्रवीण शर्मा और राजीव टिर्री की हत्या की। 2016 में कोतवाली के बुढ़ाना गेट निवासी मनोज गुप्ता को महिला ममता मसीह की मदद से अगवाकर एक करोड़ की फिरौती मांगी। विनय पर मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार और देहरादून में लूट, हत्या, रंगदारी के 46 मुकदमे दर्ज हैं। विनय जागृति विहार के सेक्टर एक में मकान नंबर 139 में रहता है। पत्नी निशी मुजफ्फरनगर के पुरकाजी से ब्लाक प्रमुख रह चुकी है।