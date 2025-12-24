हरिद्वार में पुलिस के वाहन पर अंधाधुंध फायरिंग, पेशी पर ले जाए जा रहे मेरठ के कुख्यात पर दागी गोलियां 

संवाद सूत्र, लक्सर (हरिद्वार)। मेरठ के कुख्यात विनय त्यागी को रुड़की कारागार से पेशी पर लक्सर ले जा रहे पुलिस के वाहन पर बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। जानलेवा हमले में विनय त्यागी को तीन गोलियां लगी हैं। गंभीर हालत में त्यागी को एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया। हमले में दो पुलिसकर्मी भी मामूली रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद बदमाशों की धरपकड़ के लिए जिले भर में कांबिंग की गई। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुजफ्फरनगर के गांव खाईखेड़ी निवासी हिस्ट्रीशीटर विनय त्यागी को बीते एक अक्टूबर को देहरादून पुलिस ने लाखों की नकदी और जेवर चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। हरिद्वार में पहले से दर्ज मुकदमों के चलते उसे 12 दिसंबर को रुड़की कारागार में शिफ्ट किया गया था। बुधवार दोपहर एक पुलिस टीम उसे पेशी पर लक्सर कोर्ट ले जा रही थी।

छह पुलिसकर्मी टाटा सुमो वाहन में विनय त्यागी के साथ सवार थे। लक्सर में रेलवे ओवरब्रिज पर पुलिस का वाहन जाम में फंस गया। उसी दौरान बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने पुलिस के वाहन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले के बाद बदमाश असलहा लहराते हुए भाग निकले।

एसपी देहात शेखर सुयाल, सीओ नताशा सिंह और कोतवाल राजीव रौथाण सहित मंगलौर, पथरी और खानपुर थाने की पुलिस भी मौके पर आ गई। एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने भी अस्पताल पहुंचकर बदमाश से पूछताछ की। एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि हमला सुनियोजित था। इसके पीछे पुरानी रंजिश भी हो सकती है और गैंगवार की आशंका से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है।