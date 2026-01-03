उत्तराखंड को मिलेगी Cyber ​​Security Centre of Excellence की सौगात, ठग व अपराधियों का डाटा होगा तैयार

- केंद्र व राज्य सरकार की ओर से बनाया जाएगा सेंटर, 20 करोड़ रुपये का प्रस्ताव हुआ तैयार

- उत्तराखंड के स्टेट डाटा सेंटर पर दो अक्टूबर 2024 को हुआ था साइबर अटैक, मांगे थे रुपए

सोबन सिंह गुसांई, देहरादून। प्रदेश को इस साल साइबर सिक्योरिटी सेंटर आफ एक्सीलेंस (सीसीओई) की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बढ़ते साइबर अपराध के मामलों में नकेल कसने के लिए सीसीओई कारगार साबित होगा, क्योंकि सेंटर की स्थापना होने से जहां नए-नए शोध होंगे वहीं साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए एक्सपर्ट भी तैयार होंगे। माना जा रहा है कि साइबर सिक्योरिटी सेंटर आफ एक्सीलेंस उत्तराखंड के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सीसीओई केंद्र सरकार व राज्य सरकार की ओर से तैयार किया जाएगा, जिसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है।



2 अक्टूबर 2024 को सीसीटीएनएस (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स) ने अचानक काम करना बंद कर दिया, इसके बाद अन्य सिस्टमों को चेक किया गया तो वो भी काम नहीं कर रहे थे, जिसकी जानकारी आईटीडीए (सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी) को दी गई। जब आइटीडीए के सर्वर को देखा गया तो सर्वर के सभी फोल्डर पर हैकिंग संबंधित मैसेज दिखाई दे रहा था। हैकिंग करने वाले व्यक्ति ने संपर्क करने के लिए मेल आईडी दी थी, साथ ही भुगतान के बाद डाटा सुरक्षित उपलब्ध कराए जाने कि इस जानकारी दी थी।