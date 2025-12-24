बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में साइबर सुरक्षा होगी मजबूत, मददगार बनेगा आईआईटी कानपुर

जागरण संवाददाता, कानपुर। आईआईटी कानपुर का सीथ्रीआइ हब भारतीय बंदरगाहों पर साइबर सुरक्षा बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। सीथ्रीआइ हब के नोएडा एक्सटेंशन सेंटर में भारतीय बंदरगाह संघ के अधिकारियों को आईआईटी के विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण दिया। विशेषज्ञों ने भारत के समुद्री और बंदरगाह क्षेत्र में साइबर सुरक्षा की तैयारियों को मजबूत करना और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे से जुड़े उभरते साइबर खतरों से निपटने की क्षमता विकसित करने के बारे में बताया।

प्रशिक्षण के दौरान नियामक एवं अनुपालन आवश्यकताओं, इंटरनेट मीडिया खतरा विश्लेषण और डार्क वेब स्टडी, ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस जांच और संदिग्ध प्रोफाइलिंग, डिजिटल फारेंसिक्स और घटना प्रतिक्रिया, नेटवर्क सुरक्षा आंकलन तथा क्लाउड सुरक्षा जैसे विषय पर व्याख्यान सत्र हुए। सभी वक्ताओं ने समुद्री क्षेत्र के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचे की आवश्यकता पर विचार साझा किए।

प्रशिक्षण सत्र के उद्घाटन पर आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने कहा कि सीथ्रीआइ हब के माध्यम से आईआईटी कानपुर देश की महत्वपूर्ण अवसंरचना को सशक्त बनाने के लिए निरंतर क्षमता निर्माण और उन्नत साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है। ऐसे सुव्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो शैक्षणिक विशेषज्ञता और वास्तविक साइबर सुरक्षा अनुभव को जोड़ते हैं, समय की आवश्यकता हैं और भारत के बंदरगाह एवं समुद्री क्षेत्र को उभरते साइबर खतरों से निपटने में सक्षम बनाएंगे।