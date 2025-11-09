देहरादून में उत्तराखंड को दी नई पहचान, बच्चों को दुलारते दिखे पीएम; तस्वीरों में प्रधानमंत्री का दौरा
उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने 8260 करोड़ की योजनाओं का तोहफा दिया। उन्होंने गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे तीर्थों को आस्था का केंद्र बताया और कहा कि इनसे प्रदेश में नई ऊर्जा का संचार होता है। मोदी ने जनसभा को गढ़वाली में संबोधित किया और सीएम धामी को भाई कहकर संबोधित किया। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग शामिल हुए, खासकर महिलाओं और युवाओं की भीड़ देखने लायक थी।
उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजित विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। एफआरआई में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। उन्होंने रजत जयंती समारोह में उत्तराखंड को 8260 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया।
अपने संबोधन के दौरान उत्तराखंड को नई पहचान दी।।
