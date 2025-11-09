Language
    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 02:46 PM (IST)

    उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने 8260 करोड़ की योजनाओं का तोहफा दिया। उन्होंने गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे तीर्थों को आस्था का केंद्र बताया और कहा कि इनसे प्रदेश में नई ऊर्जा का संचार होता है। मोदी ने जनसभा को गढ़वाली में संबोधित किया और सीएम धामी को भाई कहकर संबोधित किया। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग शामिल हुए, खासकर महिलाओं और युवाओं की भीड़ देखने लायक थी।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्‍चों को दुलारते नजर आए।

    उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजित विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। एफआरआई में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। उन्होंने रजत जयंती समारोह में उत्तराखंड को 8260 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। 

     अपने संबोधन के दौरान उत्‍तराखंड को नई पहचान दी।

     

     

    उन्‍होंने कहा गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार, बदरी, जागेश्वर और आदि कैलाश आदि अनगिनत तीर्थ हमारी आस्था के केंद्र हैं। यहां लाखों लोगों के के आने से प्रदेश वासियों में नया ऊर्जा भरती है। कई नई योजनाएं प्रदेश को विकास को नई गति दे रही हैं। 25 साल में विकास की नई गति दी है। सवाल है 25 साल में किस ऊंचाई पर देखना चाहते हैं। आपने कहावत सुनी होगी जहां चाह वहां राह। इसलिए अपने लक्ष्यों पर चर्चा के लिए नौ नवंबर से बेहतर दिन क्या होगा। प्रदेश का असली परिचय इसकी आध्यमिक शक्ति है।

    इसके बाद उन्‍होंने जनसमूह को संबोधित किया। पीएम मोदी ने जनसभा को गढ़वाली में संबोधित किया।


    उन्‍होंने सीएम पुष्‍कर सिंह धामी को भाई तो विधान सभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण को बहन कहर सम्बोधित किया।


    एक अनुमान के मुताबिक जनसभा में एक लाख से ज्‍यादा लोग पहुंचे थे। मुख्य आयोजन स्थल का पांडाल 500 मीटर लम्बा था। यानी आधा किमी का पांडाल भीड़ से खचाखच भरा हुआ था।



    प्रधानमंत्री मोदी ने स्टालों का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्‍होने प्रबुद्ध जनों से संवाद किया।

    कार्यक्रम में महिलाओं और युवाओं की जबरदस्त भीड़ रही। लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा।

    कार्यक्रम में सन्तों की भी भीड़ रही। उनके लिए अलग से बैठने की व्‍यवस्‍था की गई।

    प्रधानमंत्री ने उत्तरकाशी नौगांव क्षेत्र की वरिष्ठ समाजसेविका श्वेता बंधाणी से बात की। श्वेता बंधाणी मोटे अनाज, लाल धान को बचाने और उसका उत्पादन बढ़ाने, महिलाओं की आजीविका सुधारने सहित पारंपरिक बीज बचाने को लेकर काम कर रही हैं।