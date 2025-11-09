PM Modi Dehradun Visit: देहरादून पहुंचे पीएम मोदी, एफआरआई में उमड़ी इतनी भीड़; टूटे सारे रिकॉर्ड

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देहरादून पहुंच गए हैं। वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) स्थित समारोह स्थल में पीएम मोदी जनता को संबोधित करेंगे। वहीं पीएम मोदी की एक झलक के लिए लोगा लालायित दिखे। उन्‍हें सुनने के लिए एक लाख से ज्‍यादा लोग कार्यक्रम स्‍थल पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री करीब ढाई घंटे तक समारोह स्थल पर रहेंगे।

अभिसूचना के अनुमान के अनुसार भीड़ एक लाख पार हो चुकी है। यह राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ी भीड़ वाला आयोजन माना जा रहा। इससे पहले 70 से 80 हजार लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा था।

इससे पहले प्रधानमंत्री ने राज्‍यवासियों को शुभकामनाएं देते हुए एक्‍स पर लिखा है कि प्रकृति की गोद में बसी हमारी यह देवभूमि आज पर्यटन के साथ-साथ हर क्षेत्र में प्रगति की नई रफ्तार भर रही है। प्रदेश के इस विशेष अवसर पर मैं यहां के विनम्र, कर्मठ और देवतुल्य लोगों की सुख-समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं।

16वीं बार देवभूमि पधारे पीएम अपने कार्यकाल के 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी 16वीं बार देवभूमि पधारे हैं। अपने हर दौरे में उन्होंने उत्तराखंड को नए शिखर पर ले जाने का संकल्प दोहरा कर अनेक विकास योजनाओं की सौगात दी हैं। राज्य को अब तक मिल चुकी एक लाख करोड़ से अधिक की विकास योजनाएं इसका उदाहरण है।