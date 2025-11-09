Uttarakhand @25: पीएम मोदी ने उत्तराखंड को दी सौगात, किया 8260 करोड़ की इन परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास

राज्‍य ब्‍यूरो, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड में 8260 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इनमें बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध और सौंग बांध परियोजनाएं प्रमुख हैं। इसके साथ ही उन्‍होंने ऊर्जा, पर्यटन व लोनिवि समेत विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं का भी लोकार्पण व शिलान्यास किया। उन्होंने 28,000 किसानों के खाते में फसल बीमा योजना की 62 करोड़ रुपये की रकम भी जारी की।