    Uttarakhand @25: पीएम मोदी ने उत्तराखंड को दी सौगात, किया 8260 करोड़ की इन परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 01:35 PM (IST)

    उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने 8260 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें जमरानी और सौंग बांध परियोजनाएं प्रमुख हैं। जमरानी बांध से हल्द्वानी को पेयजल मिलेगा, जबकि सौंग बांध परियोजना से देहरादून को पानी मिलेगा। इन परियोजनाओं से सिंचाई सुविधा का भी विस्तार होगा।

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सीमए धामी मंंच पर दिखे एकसाथ।

    राज्‍य ब्‍यूरो, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड में 8260 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इनमें बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध और सौंग बांध परियोजनाएं प्रमुख हैं। इसके साथ ही उन्‍होंने ऊर्जा, पर्यटन व लोनिवि समेत विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं का भी लोकार्पण व शिलान्यास किया। उन्होंने 28,000 किसानों के खाते में फसल बीमा योजना की 62 करोड़ रुपये की रकम भी जारी की।

    रविवार को राज्‍य स्‍थापना रजत जयंती वर्ष के मौके पर देहरादून के एफआरआई में मुख्य समारोह में आठ हजार करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया। इनमें 2584 करोड़ रुपये की लागत की बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध परियोजना और 2492 करोड़ की सौंग बांध परियोजना के बांध शामिल रही।

    जमरानी बांध परियोजना से हल्द्वानी शहर को 2053 तक 117 एमएलडी पेयजल उपलब्ध होगा, जबकि उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर व नैनीताल के 9500 हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश के बरेली व रामपुर जिलों की 47500 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। सौंग बांध परियोजना से देहरादून को वर्ष 2052 तक 150 एमएलडी पेयजल उपलब्ध होगा।

    इनका किया लोकार्पण

    • अमृत योजना के तहत देहरादून के 23 जोन में पेयजल आपूर्ति
    • पिथौरागढ़ विद्युत उपकेंद्र 
    • सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र
    • हल्द्वानी स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड

    इनका किया शिलान्यास

    • जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना, नैनीताल
    • सौंग बांध पेयजल परियोजना
    • विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना
    • चंपावत में महिला खेल महाविद्यालय की स्थापना
    • नैनीताल में अत्याधुनिक दुग्ध संयंत्र

