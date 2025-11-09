PM Modi Dehradun Visit: आज देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दौरे की 10 खात बातें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड राज्य रजत जयंती समारोह में भाग लेने देहरादून पहुंचे। उन्होंने 8000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और यातायात में बदलाव किए गए। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करेंगे।
ऑनलाइन डेस्क, उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उत्तराखंड राज्य रजत जयंती समारोह में सम्मिलित होने आज देहरादून पहुंचे हैं। वह वन अनुसंधान संस्थान परिसर में आयोजित उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के मुख्य समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 11 साल में 16वीं बार उत्तराखंड आ रहे हैं। अपने हर दौरे में उन्होंने उत्तराखंड को नए शिखर पर ले जाने का संकल्प दोहरा कर अनेक विकास योजनाओं की सौगात दी हैं।
- पीएम मोदी 8000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। वह जनसमूह को संबोधित करेंगे।
- वह थीम पवेलियन में उत्तराखंड की विकास यात्रा को देखेंगे तो राज्य स्थापना पर विशेष डाक टिकट भी जारी करेंगे।
- वह जमरानी बांध परियोजना, सौंग बांध परियोजना, चंपावत में महिला खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, नैनीताल में अत्याधुनिक डेयरी संयंत्र तथा विद्युत सब स्टेशन परियोजना, अमृत योजना के तहत देहरादून के 23 जोन में पेयजल आपूर्ति, पिथौरागढ़ विद्युत उपकेंद्र, सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा सयंत्र, हल्द्वानी स्टेडियम में एस्टोटर्फ हाकी ग्राउंड का शिलान्यास व शुभारंभ करेंगे।
- पुलिस प्रशासन व सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। कोई भी व्यक्ति कार्यक्रम स्थल पर बैग या छाता लेकर नहीं जा सकेगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में किसी तरह की चूक न हो, इसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से कार्यक्रम स्थल पर बैग/झोला, पानी की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ, लाइटर व अन्य सामान ले जाना प्रतिबंधित किया गया है।
- संस्कृति विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री के स्वागत में कुल 120 कलाकार शामिल होंगे। ये सभी पारंपरिक परिधानों में सुसज्जित रहने के साथ ही लोक संस्कृति की झलक भी बिखरेंगे। ढोल-दमाऊ की थाप और रणसिंघा की अनुगूंज भी सुनाई देगी।
- एफआरआइ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 500 मीटर के दायरे में जीरो जोन रहेगा। सुबह छह से शाम चार बजे तक घंटाघर से प्रेमनगर, बल्लूपुर से कमला पैलेस, सेंटज्यूड्स चौक एवं प्रेमनगर से धूलकोट जाने वाले वाहनों के रूट डायवर्ट रहेंगे। अन्य रूटों पर सामान्य दिनों की तरह चलता रहेगा।
- प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन लगाए गए हैं। दून के विभिन्न रूटों की टैक्सी, मैक्सी, टाटा मैजिक, बसों को आमजन को लाने ले जाने के लिए लगाई गई है।
- एफआरआई में पीएम मोदी को सुनने के लिए करीब 80 हजार लोगों के जुटने की संभावना है। करीब 20 हजार लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं।
- मुख्य कार्यक्रम में देहरादून एवं हरिद्वार से 3000 बसें व अन्य वाहन कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले लोगों के लिए लाने ले जाने के लिए लगाए जा रहे हैं। इनमें बस, टैक्सी, मैक्सी, वैन, टाटा मैजिक शामिल हैं।
