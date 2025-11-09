राज्य स्थापना दिवस पर देहरादून पधारे पीएम, ट्रेंड करने लगा 'UttarakhandAT25WIthPMModi'
उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचे, जिसके चलते गूगल पर 'UttarakhandAT25WIthPMModi' ट्रेंड करने लगा। राज्य को बने हुए 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस अवसर पर पीएम मोदी रजत जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए।
ऑनलाइन डेस्क, उत्तराखंड। राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचे तो गूगल पर 'UttarakhandAT25WIthPMModi' ट्रेंड करने लगा। बता दें कि रविवार को उत्तराखंड को अलग राज्य बने हुु 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पीएम मोदी रजत जयंती कार्यक्रम में शामिल होने देहरादून पहुंचे।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड स्थापना की रजत जयंती पर देहरादून में 8260 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान वह रजत जयंती वर्ष पर स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। साथ ही उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विशेष विमान से पहुंचे देहरादून एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल, विधायक विनोद कंडारी, विधायक किशोर उपाध्याय समेत मुख्य सचिव आनंद वर्धन के अलावा अन्य अधिकारी उनके स्वागत के लिए मौजूद रहे।
