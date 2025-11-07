Language
    PM Modi Dehradun Visit: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एफआरआइ में लिया तैयारियों का जायजा, नौ को आ रहे हैं प्रधानमंत्री

    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:11 PM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने एफआरआई पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। प्रधानमंत्री मोदी नौ तारीख को देहरादून आ रहे हैं, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को एफआरआइ पहुंचकर राज्य के रजत उत्सव आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया। Jagran

    राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को एफआरआइ पहुंचकर राज्य के रजत उत्सव आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे लिए हर्ष का विषय है कि हम राज्य स्थापना दिवस के रजत वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य को पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने बनाया और प्रधानमंत्री मोदी इसको संवार रहे हैं।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री हमारे राज्य के इस रजत उत्सव में प्रतिभाग करने आ रहे हैं और हमारे राज्य को हमेशा से उनका सानिध्य मिलता रहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने इन 25 वर्षों में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं और वर्ष 2047 के विकसित भारत निर्माण की दिशा में हमारा राज्य अग्रणीय भूमिका निभाने को तत्पर है। उन्होंने जिला प्रशासन देहरादून, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और संबंधित अधिकारियों को रजत उत्सव की तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए।

    इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक मुन्ना सिंह चौहान, खजानदास, सहदेव पुंडीर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

     

