    पंतनगर में आयोजित किसान सम्मेलन में पहुंचे सीएम धामी, कहा- 'किसानों को दी गई मिलेट, एप्पल और कीवी मिशन की सौगात '

    By Lalit Pandey Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 03:13 PM (IST)

    उत्तराखंड की रजत जयंती पर पंतनगर में कृषक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। उन्होंने किसानों को मिलेट, एप्पल और कीवी मिशन की सौगात दी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। सम्मेलन में कृषि प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें किसानों को उन्नत तकनीक की जानकारी दी गई।

    समारोह के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे। आर्काइव

    जागरण संवाददाता, पंतनगर । उत्तराखंड राज्य के गौरवशाली 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती समारोह पर कृषि विभाग, उत्तराखंड की ओर से कृषक सम्मेलन का आयोजन गोविंद बल्लभ कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर के स्टीवेन्सन स्टेडियम में शुक्रवार को आयोजित हुआ।

    इस समारोह के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे। रजत जयंती के अवसर पर आयोजित किसान सम्मेलन में सीएम धामी का भव्य स्वागत हुआ। किसानों ने फूलों के साथ किया सीएम धामी का स्वागत किया। लोग बड़ी संख्या में सीएम धामी को सुनने पहुंचे। सीएम धामी ने कहा किसान कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। किसानों को मिलेट, एप्पल और कीवी मिशन की सौगात दी गई है। किसान की आर्थिकी भी सुदृढ़ हुई है।

    मुख्यमंत्री धामी ने संदेश दिया कि अन्नदाता सरकार की प्राथमिकता में हैं। उनके चौतरफा विकास में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसके लिए उन्होंने तमाम वे योजनाएं भी गिनाई जिसमें उत्तराखंड ने तेजी से छलांग लगाई है। उन्होंने कहा कि तराई में वर्ग चार की भूमि के विनियमितिकरण के मामले का वह परीक्षण करा रहे हैं, जल्द ही उसका बड़ा समाधान निकालेगे।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के स्टेडियम में रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किसान महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कृषि मानव जीवन का आधार है। किसानों के सशक्तिकरण के बिना भारत सशक्त नहीं हो सकता। सीएम ने कहा कि उनके लिए भी कृषि करना देव उपासना जैसा है। उनके पिता सैनिक होने के साथ कृषक भी थे। इसीलिए जब भी समय मिलता है वह कृषि कार्य करते हैं, खेत में बुवाई से लेकर पटेला चलाते हैं। इससे उन्हें आत्मिक शांति मिलती है, साथ ही जमीन से जुड़ाव का एहसान भी होता है।

    साथ ही कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री, उत्तराखंड गणेश जोशी, सांसद एवं विधायकगण, प्रगतिशील किसान और बड़ी संख्या में कृषक भाग लेंगे। सम्मेलन में 25 से 30 हजार किसानों के प्रतिभाग करने की संभावना है। इस अवसर पर कृषि एवं संबंधित विभागों द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी जिसमें किसानों को उन्नत कृषि तकनीक, आधुनिक उपकरणों, बीजों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।

    साथ ही समारोह में विश्वविद्यालय में विगत 25 वर्षों की गतिविधियों की एक झलक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों एवं विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। विश्वविद्यालय में विकसित की गयी नवीन एवं गुणवत्तायुक्त फसल प्रजातियों का भी प्रदर्शन इस समारोह में किया जाएगा। विश्वविद्यालय में एआई, ड्रोन तकनीक के माध्यम से प्राकृतिक एवं जैविक खेती की ओर बढ़ता पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की एक झलक वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

