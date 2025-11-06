उत्तराखंड के CM Dhami का कांग्रेस पर वार, बोले- 'शहजादे राहुल ने बयान से साबित किया कि वह टुकड़े गैंग के मुखिया'

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के सेना में आरक्षण की पैरवी करने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार किया है। हल्द्वानी में पूर्व सैनिक सम्मेलन में पहुंचे सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे और युवराज के बयान से साबित हो गया कि वह 'टुकड़े-टुकड़े' गैंग के सरगना और देश विरोधी एजेंडा को प्रोत्साहित करने वालों के साथ खड़े हैं।

पीएम मोदी के नेतृत्व में आज भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका है। आपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के पराक्रम औेर स्वदेशी मिसाइलों के दम पर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। मगर राहुल गांधी जैसे लोग अपने बयानों से सैनिकों के मनाेबल को तोड़ने के साथ राष्ट्र की अस्मिता पर भी चोट पहुंचा रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं की ऐसी हरकतों से महात्मा गांधी का कांग्रेस मुक्त का सपना जरूर पूरा होगा।



उत्तराखंड की रजत जयंती के उपलक्ष्य में बुधवार को एमबी इंटर कालेज के खेल मैदान में आयोजित पूर्व सैनिक सम्मेलन में नैनीताल ऊधम सिंह नगर से बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और वीरनारियाें के अलावा सैन्य परिवार के लोग भी पहुंचे थे। संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यहां आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।

सैनिक पुत्र होने के कारण ऐसा लगता है कि परिवार के बीच आया हूं। बचपन की कई यादें मन में तैरने लगी है। उत्तराखंड की पहचान आपकी वीरता, साहस और त्याग से है। सैैन्य परंपरा मुझे पराक्रम और अनुशासन के संदेश के साथ जीवन में आगे बढ़ने का हौंसला भी देती है। इसलिए मैं आपकों पूर्व नहीं सैनिक नहीं बल्कि अभूतपूर्व सैनिक कहता हूं। कारगिल से सियाचिन तक तिरंगे की शान की बढ़ाने के लिए आप सभी ने अपना खून बहाया।

सैनिक का बेटा होने के कारण अच्छे से समझता हूं कि बलिदान का कोई मोल नहीं हो सकता। लेकिन सरकार के स्तर से यह जरूर ध्यान रखना होगा कि परिवार कभी अकेला न पड़े। इसलिए उत्तराखंड में वीरनारियों को मकान बनाने के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को दो से बढ़ाकर पांच लाख किया जा रहा है। इसके अलावा बलिदानी के परिवार को एकमुश्त अनुग्रह राशि के तौर पर मिलने वाली दस लाख की राशि को पहले ही 50 लाख कर दिया गया था। उत्तराखंड उन चुनिंदा राज्यों में है जहां 25 लाख की संपत्ति खरीद पर स्टांप ड्यूटी शुल्क नहीं लिया जाता। वहीं, सम्मेलन के दौरान नैनीताल की 31 और ऊधम सिंह नगर की 13 वीरनारियों को सीएम ने स्मृति चिन्ह और शाल ओढाकर सम्मानित भी किया।

हल्द्वानी में बनेगा सैनिकाें के बच्चों के लिए छात्रावास कुमाऊं के प्रवेशद्वार हल्द्वानी में सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रावास निर्माण की घोषणा को लेकर लंबे समय से जमीन का अड़ंगा था। फरवरी 2018 में सीएम रहते त्रिवेंद्र ने इसकी घोषणा की थी। बुधवार को मंच से पहले सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि गन्ना सेंटर के पास छह हेक्टेयर भूमि चिन्हित हो चुकी है। इसके बाद सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि आधुनिक छात्रावास बनाया जाएगा। इसके अलावा हल्द्वानी, पौड़ी औैर अल्मोड़ा में सैनिक कल्याण कार्यालय और आवासीय भवनों को नए सिरे से बनाया जाएगा। ताकि पूर्व सैनिकों और वीरनारियों को बेहतर सुविधा मिल सके।