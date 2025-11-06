Language
    सैनिक सम्मेलन में पहुंचे सीएम धामी, बोले- 'रजत जयंती के मौके पर पूर्व सैनिकों के बीच आना मेरा सौभाग्य'

    By Govind Singh Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 12:21 PM (IST)

    हल्द्वानी में उत्तराखंड की रजत जयंती पर सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सैनिकों का स्वागत किया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नैनीताल समेत कई जिलों से पूर्व सैनिक और उनके परिजन पहुंचे हैं। वीर नारियों को सम्मानित किया जाएगा और सैन्य योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।

    Hero Image

    हल्द्वानी में आयोजित सैनिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। आर्काइव

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में आज पूर्व सैनिकों का शौर्य देखने को मिलेगा। उत्तराखंड की रजत जयंती को लेकर एमबी इंटर कालेज में सैनिक सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। हल्द्वानी में आयोजित सैनिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। पंडाल में एंट्री करने के बाद सीएम ने फूल बरसा कर पूर्व सैनिकों का स्वागत किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शामिल हो रहे हैं।

    मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार सैनिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत है। उनके नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा सैनिकों के हित में कई अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं, जिनका लाभ वर्तमान में प्रदेश के हजारों सैन्य परिवारों को मिल रहा है।

    सीएम धामी ने

    है। ऐसा लगता है कि परिवार के बीच आया हूं। बचपन की यादें मन में तैरने लगती हैं। साल भर में ऐसे कई कार्यक्रम हम करते हैं कि आप लोगों मिलने का मौका मिले। उत्तराखंड की पहचान आपकी वीरता, साहस और त्याग में बसती है। आपसे पराक्रम, अनुशासन का संदेश मिलता है। आगे बढ़ने का हौंसला आपसे ही मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सैनिक कभी पूर्व नहीं होता। आप भूतपूर्व नहीं अभूतपूर्व हैं। कारगिल से सियाचिन तक आपने तिरंगे की शान को बढ़ाने के लिए खून बहाया है।

    कार्यक्रम में उत्साह और देशभक्ति का विशेष वातावरण देखने को मिला। उपस्थित जनसमूह ने “जय हिन्द” और “उत्तराखंड मातृभूमि की जय” के नारों से सभागार गूंजा दिया।

    बुधवार को तैयारियों का जायजा लेने के लिए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी दोपहर में कार्यक्रम स्थल पहुंचे थे। अधिकारियों को निर्देश देते हुए मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में पहुंचने वाले किसी भी व्यक्ति को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस बात विशेष ध्यान रखना होगा।

    एमबी इंटर कालेज के खेल मैदान में नैनीताल के अलावा अन्य जिलों से भी बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और उनके स्वजन पहुंचे हैं। वीरनारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। आराम से बैठकर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के साथ ही भोजन तक की व्यवस्था की गई है। ताकि दूरदराज से आने वाले लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो।

    सैन्य परिवारों से जुड़ी केंद्र व राज्य स्तर की योजनाओं की जानकारी देने के लिए स्टाल भी नजर आ रहे हैं। इस दौरान मेयर गजराज बिष्ट, डीएम ललित मोहन रयाल, सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान, नगर आयुक्त पारितोष वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट मौजूद थे।

