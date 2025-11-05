उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष पर सीएम धामी को मिला संत समाज का आशीर्वाद, देशभर के संतों ने कहा- “देवभूमि का धर्मरक्षक”

राज्‍य ब्‍यूरो, देहरादून। उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संत समाज का आशीर्वाद मिला। देशभर के प्रमुख संतों ने मुख्यमंत्री धामी को “देवभूमि का धर्मरक्षक” बताया।

बुधवार को मुख्यमंत्री आवास आध्यात्मिक केंद्र बन गया। इस दौरान यहां संतों का आगमन हुआ। संत समाज ने मुख्यमंत्री धामी के धर्म-संरक्षण और विकास कार्यों की प्रशंसा की। धर्मांतरण, लव जिहाद और लैंड जिहाद पर सख्त कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री धामी की सराहना।