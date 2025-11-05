Language
    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 05:43 PM (IST)

    बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री और कवि कुमार विश्वास उत्तराखंड के दौरे पर हैं। धीरेंद्र शास्त्री ने उत्तराखंड को भारत का शिखर बताते हुए कहा कि यहां की संस्कृति अभूतपूर्व है। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी द्वारा भूमि जिहाद को समाप्त करने के प्रयासों की सराहना की और राज्य की प्रगति की कामना की।

    ऑनलाइन डेस्‍क, देहरादून। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री और कवि कुमार विश्वास उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि, "हमारा भारत अभूतपूर्व है। इस देश की विविधता इस बात में निहित है कि अनेक राज्य होने के बावजूद, हमारा देश धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यदि हम किसी राज्य को भारत का शिखर मानते हैं, तो वह शिखर उत्तराखंड है।

    पहाड़ भले ही अलग-अलग हों, लेकिन हमारी संस्कृतियों के हृदय अत्यंत निकट हैं। यहां बहने वाली नदियां पवित्र हैं, जो आनंद से कलकल करती हैं। वे कहती हैं कि भले ही हम अलग-अलग बहें, एक दिन सिंधु में मिल जाएंगी। नदियां एकता का प्रतीक हैं। यहां की संस्कृति अभूतपूर्व है। हम ईश्वर से उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने उत्तराखंड की स्थापना के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।

    वर्तमान में, उत्तराखंड अपनी अभूतपूर्व संस्कृति के साथ प्रगति कर रहा है। यहां अभूतपूर्व सांस्कृतिक गतिविधियां हो रही हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री डाक, खेल और रेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने यहां भूमि जिहाद को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है। इसके लिए हम विशेष रूप से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।

    कवि कुमार विश्वास कहते हैं, "यह विडंबना ही है कि समृद्धि के मापदंड धन और वैभव से मापे जाते हैं। यदि समृद्धि को प्रकृति की कृपा, धर्म की गरिमा, संस्कृति की उन्नति और पर्यावरण की शुद्धता से मापा जाए, तो उत्तराखंड भारत का सबसे समृद्ध राज्य है। भारत में अनेक राज्य हैं, और प्रत्येक राज्य अपने आप में अनंत वैभव समेटे हुए है।

    किसी का इतिहास है, किसी का राजनीतिक, किसी का आर्थिक। लेकिन किसी एक राज्य में इतनी समृद्धि और इतनी चमक-दमक देखना दुर्लभ है। हम उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं, जिन्होंने 25 वर्ष पूर्व अपनी युवावस्था में इस राज्य के संघर्ष को देखा, जिस प्रकार नारी शक्ति ने इसमें भाग लिया और इसके स्वप्न को साकार किया। मैं उत्तराखंड जैसे महान राज्य का निर्माण करने वाली असंख्य आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

    उन सभी को मेरी हार्दिक बधाई, जिनके स्वप्न साकार हुए और उन सभी को जिन्होंने इसके निर्माण में योगदान दिया। अब, यह अत्यंत शुभ है कि यह राज्य एक युवा नेता, एक ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में है जो दूरदर्शी, विनम्र, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूक और धार्मिक प्रवृत्ति का है। उन्होंने इस राज्य की कमान संभाली है, और अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के पथ पर अग्रसर हैं।