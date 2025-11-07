उत्तराखंड रजत जयंती: देहरादून पुलिस लाइन में रैतिक परेड, सीएम धामी ने की कई घोषणाएं

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्‍तराखंड रजत जयंती के अवसर पर देहरादून पुलिस लाइन में राज्य स्तरीय रैतिक परेड आयोजित की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। उन्होंने परेड की सलामी ली और परेड देखने पहुंचे लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्‍होंने कई घोषणा भी कीं। राज्य में पहली बार राज्य स्थापना दिवस से दो दिन पूर्व रैतिक परेड हो रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राज्यपाल गुरमीत सिंह लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। राष्ट्रगान के उपरांत राष्ट्रीय गीत बंदे मातरम का गायन किया गया। राज्यपाल परेड का निरीक्षण कर रहे हैं। उनके साथ डीजीपी दीपम सेठ भी मौजूद हैं। कदम-कदम बढ़ाए जा गीत पर परेड आगे बढ़ती रही। आगे-आगे परेड कमांडर निहारिका तोमर पीछे अलग-अलग वाहिनियों में पीएसी, नागरिक पुलिस, 31वी वाहनी पीएसी, आरआरबी, ट्रैफिक, आतंक विरोधी दस्ता, घुड़सवार, पुलिस संचार, फायर ब्रिगेड, सीपीयू, डॉग स्क्वायड शामिल रहे। डीजीपी दीपम सेठ ने सभी को रजत जयंंती की बधाई दी। कहा कि 25 सालों में उत्तराखंड पुलिस ने हर परिस्थिति में साहस का परिचय दिया है। उत्तराखंड पुलिस ने सुरक्षा सेवा व मित्रता को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड पुलिस लगातार तरक्की कर रही है।