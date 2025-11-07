उत्तराखंड रजत जयंती: देहरादून पुलिस लाइन में रैतिक परेड, सीएम धामी ने की कई घोषणाएं
देहरादून पुलिस लाइन में उत्तराखंड रजत जयंती पर राज्य स्तरीय रैतिक परेड हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड की सलामी ली। राज्यपाल गुरमीत सिंह और डीजीपी दीपम सेठ ने परेड का निरीक्षण किया। डीजीपी ने उत्तराखंड पुलिस की 25 वर्षों की सेवाओं की सराहना की और सभी को बधाई दी।
जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड रजत जयंती के अवसर पर देहरादून पुलिस लाइन में राज्य स्तरीय रैतिक परेड आयोजित की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। उन्होंने परेड की सलामी ली और परेड देखने पहुंचे लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कई घोषणा भी कीं। राज्य में पहली बार राज्य स्थापना दिवस से दो दिन पूर्व रैतिक परेड हो रही है।
राज्यपाल गुरमीत सिंह लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। राष्ट्रगान के उपरांत राष्ट्रीय गीत बंदे मातरम का गायन किया गया। राज्यपाल परेड का निरीक्षण कर रहे हैं। उनके साथ डीजीपी दीपम सेठ भी मौजूद हैं।
कदम-कदम बढ़ाए जा गीत पर परेड आगे बढ़ती रही। आगे-आगे परेड कमांडर निहारिका तोमर पीछे अलग-अलग वाहिनियों में पीएसी, नागरिक पुलिस, 31वी वाहनी पीएसी, आरआरबी, ट्रैफिक, आतंक विरोधी दस्ता, घुड़सवार, पुलिस संचार, फायर ब्रिगेड, सीपीयू, डॉग स्क्वायड शामिल रहे।
डीजीपी दीपम सेठ ने सभी को रजत जयंंती की बधाई दी। कहा कि 25 सालों में उत्तराखंड पुलिस ने हर परिस्थिति में साहस का परिचय दिया है। उत्तराखंड पुलिस ने सुरक्षा सेवा व मित्रता को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड पुलिस लगातार तरक्की कर रही है।
मुख्यमंत्री की घोषणाएं
- प्रदेश की संपूर्ण कृषि भूमि का 05 वर्षों में फेस वाइस सर्वेक्षण कर सर्वे कराया जाएगा
- प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर सेंटर की स्थापना की जाएगी
- ड्रग्स फ्री देवभूमि एन्टी नारकोटिक्स स्टाफ का और विस्तार किया जाएगा
- राजकीय विद्यालयों में भोजन माताओं के लिए कल्याण कोष की स्थापना की जाएगी
- जंगली जानवरों एवं आवारा पशुओं से कृषि की सुरक्षा के लिए बाढ़ फेंसिंग पॉलिसी लाई जाएगी
- उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के कौशल विकास के लिए ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट कोर्स उपलब्ध कराए जाएंगे
- प्रत्येक जिला अस्पताल में डायबिटीज के लिए विषय क्लिनिक खुलेंगे व 15 वर्ष तक के बच्चो स्क्रीनिंग मुफ्त होगी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।