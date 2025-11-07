जागरण संवाददाता, नैनीताल। राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष पर पर्यटन विभाग की ओर से 8 व 9 नवंबर को शहर के फ्लैटस मैदान पर हिमालयन फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। जिसकी तैयारी अंतिम चरण में है। इसमें प्रतिष्ठित सूचीबद्ध होटल एवं रेस्टोरेंट प्रतिभाग करेंगे।

फेस्टिवल में पहाड़ी व्यंजनों के साथ अन्य देशों के प्रचलित एवं स्वादिष्ट व्यंजनों को परोसा जायेगा। जिला पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी के अनुसार आयोजन आठ नवंबर को दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे तक जबकि 9 नवंबर को सुबह 10:30 बजे से अपराह्न तीन बजे तक फ्लैट्स के बास्केटबॉल ग्राउंड में होगा। इस दौरान होटलों के स्टॉल लगाए जाएंगे।