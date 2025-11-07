कब है नैनीताल में हिमालयन फूड फेस्टिवल? ले सकेंगे पहाड़ी स्वाद के चटकारे
नैनीताल में राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष पर पर्यटन विभाग 8 और 9 नवंबर को हिमालयन फूड फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है। फ्लैट्स मैदान में होने वाले इस फेस्टिवल में प्रतिष्ठित होटल और रेस्टोरेंट भाग लेंगे। यहां पहाड़ी व्यंजनों के साथ अन्य देशों के स्वादिष्ट व्यंजन भी मिलेंगे। होटल एसोसिएशन फेस्टिवल की तैयारियों में जुटा है।
जागरण संवाददाता, नैनीताल। राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष पर पर्यटन विभाग की ओर से 8 व 9 नवंबर को शहर के फ्लैटस मैदान पर हिमालयन फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। जिसकी तैयारी अंतिम चरण में है। इसमें प्रतिष्ठित सूचीबद्ध होटल एवं रेस्टोरेंट प्रतिभाग करेंगे।
फेस्टिवल में पहाड़ी व्यंजनों के साथ अन्य देशों के प्रचलित एवं स्वादिष्ट व्यंजनों को परोसा जायेगा। जिला पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी के अनुसार आयोजन आठ नवंबर को दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे तक जबकि 9 नवंबर को सुबह 10:30 बजे से अपराह्न तीन बजे तक फ्लैट्स के बास्केटबॉल ग्राउंड में होगा। इस दौरान होटलों के स्टॉल लगाए जाएंगे।
होटल एसोसिएशन की ओर से फेस्टिवल की ब्रांडिंग के साथ ही भागीदारी के लिए होटलों में संपर्क अभियान शुरू किया गया है। एसोसिएशन के पीआरओ रुचिर साह के अनुसार रजत जयंती वर्ष पर पहली बार फेस्टिवल दो दिवसीय आयोजित किया जा रहा है। जिसको लेकर होटल, रेस्टोरेंट संचालकों की ओर से खास तैयारी की जा रही है।
