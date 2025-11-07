Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कब है नैनीताल में हिमालयन फूड फेस्टिवल? ले सकेंगे पहाड़ी स्‍वाद के चटकारे

    By Kishore Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 04:38 PM (IST)

    नैनीताल में राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष पर पर्यटन विभाग 8 और 9 नवंबर को हिमालयन फूड फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है। फ्लैट्स मैदान में होने वाले इस फेस्टिवल में प्रतिष्ठित होटल और रेस्टोरेंट भाग लेंगे। यहां पहाड़ी व्यंजनों के साथ अन्य देशों के स्वादिष्ट व्यंजन भी मिलेंगे। होटल एसोसिएशन फेस्टिवल की तैयारियों में जुटा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पर्यटन विभाग की ओर से 8 व 9 नवंबर को हिमालयन फूड फेस्टिवल। आर्काइव

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष पर पर्यटन विभाग की ओर से 8 व 9 नवंबर को शहर के फ्लैटस मैदान पर हिमालयन फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। जिसकी तैयारी अंतिम चरण में है। इसमें प्रतिष्ठित सूचीबद्ध होटल एवं रेस्टोरेंट प्रतिभाग करेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फेस्टिवल में पहाड़ी व्यंजनों के साथ अन्य देशों के प्रचलित एवं स्वादिष्ट व्यंजनों को परोसा जायेगा। जिला पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी के अनुसार आयोजन आठ नवंबर को दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे तक जबकि 9 नवंबर को सुबह 10:30 बजे से अपराह्न तीन बजे तक फ्लैट्स के बास्केटबॉल ग्राउंड में होगा। इस दौरान होटलों के स्टॉल लगाए जाएंगे।

    होटल एसोसिएशन की ओर से फेस्टिवल की ब्रांडिंग के साथ ही भागीदारी के लिए होटलों में संपर्क अभियान शुरू किया गया है। एसोसिएशन के पीआरओ रुचिर साह के अनुसार रजत जयंती वर्ष पर पहली बार फेस्टिवल दो दिवसीय आयोजित किया जा रहा है। जिसको लेकर होटल, रेस्टोरेंट संचालकों की ओर से खास तैयारी की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- पंतनगर में आयोजित किसान सम्मेलन में पहुंचे सीएम धामी, कहा- 'किसानों को दी गई मिलेट, एप्पल और कीवी मिशन की सौगात '

    यह भी पढ़ें- उत्तराखंड रजत जयंती: देहरादून पुलिस लाइन में रैतिक परेड, सीएम धामी ने की कई घोषणाएं

    यह भी पढ़ें- Rajat Jayanti Uttarakhand: प्रकृति को नजदीक से देखना है तो चले आइए हमारे उत्तराखंड