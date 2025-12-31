Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Happy New Year 2026: उत्तराखंड का ये हिल स्‍टेशन सैलानियों से गुलजार, आज होगा मस्ती और धमाल

    By Rajesh Panwar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 12:15 PM (IST)

    नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक चकराता पहुंच रहे हैं, जिससे यह हिल स्टेशन गुलजार है। होटल एसोसिएशन के अनुसार, 90% होटल पहले ही बुक हो चुके हैं और 3 ...और पढ़ें

    Hero Image

    नये साल के जश्न के लिए होटलों व रिसार्ट में बोनफायर व संगीत का इंतजाम. Jagran

    संवाद सूत्र, चकराता । नये साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक चकराता में उमड़ रहे हैं। मगर मंगलवार को कड़ाके की ठंड के कारण कम सैलानी ही शाम को होटल से बाहर निकले।

    होटल एसोसिएशन चकराता के अध्यक्ष दिगंबर चौहान ने बताया चकराता क्षेत्र में 90 प्रतिशत होटल फुल हो चुके हैं। आनलाइन बुकिंग जारी है। अनुमान है कि 31 दिसंबर को चकराता के सभी होटल व रिसोर्ट फुल हो जाएंगे। क्षेत्र के होटल, रिसार्ट, होमस्टे और कैंप संचालक पर्यटक मेहमानों के स्वागत में जुटे हैं। लोकल व्यंजन परोसे जा रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    होटलों व रिसार्ट में बोनफायर व संगीत का इंतजाम किया गया है। डीजे नाइट, कैंडल लाइट डिनर, कैंपिंग और पहाड़ों के रास्तों पर ट्रैकिंग की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। यहां आने वाला पर्यटक सारा तनाव भूल रहा है, क्योंकि चकराता प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। यहां हर तरफ मनोहारी नजारे, सुकून भरा माहौल है। चकराता, लोखंडी, मोइला टाप, कनासर, देववन, टाइगर फॉल, लाखामंडल, चिरमिरी टॉप और चुरानी जैसे पर्यटन स्थलों पर पर्यटक ज्यादा दिखाई दिए।

    यह भी पढ़ें- "Happy New Year 2026" का रिप्‍लाई करना पड़ेगा भारी! सावधान, नए साल की बधाई के चक्‍कर कहीं बैंक अकाउंट न हो जाए खाली

    यह भी पढ़ें- मसूरी विंटरलाइन कार्निवाल में हिमाचली लोक गायक विक्की चौहान ने मचाई धूम, गानों पर देर रात तक झूमे दर्शक

    यह भी पढ़ें- मसूरी में विंटरलाइन कार्निवाल की धूम, दिखा लोक संस्कृति और स्वाद का संगम