संवाद सूत्र, चकराता । नये साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक चकराता में उमड़ रहे हैं। मगर मंगलवार को कड़ाके की ठंड के कारण कम सैलानी ही शाम को होटल से बाहर निकले।

होटल एसोसिएशन चकराता के अध्यक्ष दिगंबर चौहान ने बताया चकराता क्षेत्र में 90 प्रतिशत होटल फुल हो चुके हैं। आनलाइन बुकिंग जारी है। अनुमान है कि 31 दिसंबर को चकराता के सभी होटल व रिसोर्ट फुल हो जाएंगे। क्षेत्र के होटल, रिसार्ट, होमस्टे और कैंप संचालक पर्यटक मेहमानों के स्वागत में जुटे हैं। लोकल व्यंजन परोसे जा रहे हैं।