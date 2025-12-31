Happy New Year 2026: उत्तराखंड का ये हिल स्टेशन सैलानियों से गुलजार, आज होगा मस्ती और धमाल
नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक चकराता पहुंच रहे हैं, जिससे यह हिल स्टेशन गुलजार है। होटल एसोसिएशन के अनुसार, 90% होटल पहले ही बुक हो चुके हैं और 3 ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, चकराता । नये साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक चकराता में उमड़ रहे हैं। मगर मंगलवार को कड़ाके की ठंड के कारण कम सैलानी ही शाम को होटल से बाहर निकले।
होटल एसोसिएशन चकराता के अध्यक्ष दिगंबर चौहान ने बताया चकराता क्षेत्र में 90 प्रतिशत होटल फुल हो चुके हैं। आनलाइन बुकिंग जारी है। अनुमान है कि 31 दिसंबर को चकराता के सभी होटल व रिसोर्ट फुल हो जाएंगे। क्षेत्र के होटल, रिसार्ट, होमस्टे और कैंप संचालक पर्यटक मेहमानों के स्वागत में जुटे हैं। लोकल व्यंजन परोसे जा रहे हैं।
होटलों व रिसार्ट में बोनफायर व संगीत का इंतजाम किया गया है। डीजे नाइट, कैंडल लाइट डिनर, कैंपिंग और पहाड़ों के रास्तों पर ट्रैकिंग की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। यहां आने वाला पर्यटक सारा तनाव भूल रहा है, क्योंकि चकराता प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। यहां हर तरफ मनोहारी नजारे, सुकून भरा माहौल है। चकराता, लोखंडी, मोइला टाप, कनासर, देववन, टाइगर फॉल, लाखामंडल, चिरमिरी टॉप और चुरानी जैसे पर्यटन स्थलों पर पर्यटक ज्यादा दिखाई दिए।
