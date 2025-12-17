जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। थर्टी फर्स्ट नजदीक है। ऐसे में लोगों का एक दूसरे को इंटरनेट मीडिया के अलग अलग प्लेटफार्म पर पोस्ट के साथ ही लिंक भेजकर बधाई देने का सिलसिला शुरू होगा। जिसका फायदा साइबर ठग भी उठाएंगे। इसके लिए वह लोगों को बधाई संदेश वाले लिंक या एपीके फाइल भेजेंगे और उस पर क्लिक करते ही मोबाइल हैक होने के साथ ही खाता खाली हो जाएगा।

वर्तमान में हर काम आनलाइन हो रहा है। जिसका फायदा साइबर ठगों ने उठाना शुरू कर दिया है। साइबर ठगों ने आनलाइन खरीददारी, नेट बैंकिंग, गेम डाउनलोडिंग, फर्जी आइडी, हेल्पलाइन और जीवन प्रमाण पत्र, केवाइसी अपडेट करने के साथ ही फेसबुक पर महिला बनकर दोस्ती का प्रस्ताव देकर और व्हाटसएप हैक होने का झांसा देकर लोगों से ठगी करना शुरू कर दिया है। इस पर रोक लगाने के लिए पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन साइबर ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों के बैंक खाते खाली कर रहे है।