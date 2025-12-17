"Happy New Year 2026" का रिप्लाई करना पड़ेगा भारी! सावधान, नए साल की बधाई के चक्कर कहीं बैंक अकाउंट न हो जाए खाली
उधमसिंह नगर पुलिस ने नए साल की बधाई संदेश वाले लिंक पर क्लिक करने से बचने की चेतावनी दी है। ऐसे लिंक साइबर धोखाधड़ी का कारण बन सकते हैं और आपका बैंक ख ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। थर्टी फर्स्ट नजदीक है। ऐसे में लोगों का एक दूसरे को इंटरनेट मीडिया के अलग अलग प्लेटफार्म पर पोस्ट के साथ ही लिंक भेजकर बधाई देने का सिलसिला शुरू होगा। जिसका फायदा साइबर ठग भी उठाएंगे। इसके लिए वह लोगों को बधाई संदेश वाले लिंक या एपीके फाइल भेजेंगे और उस पर क्लिक करते ही मोबाइल हैक होने के साथ ही खाता खाली हो जाएगा।
वर्तमान में हर काम आनलाइन हो रहा है। जिसका फायदा साइबर ठगों ने उठाना शुरू कर दिया है। साइबर ठगों ने आनलाइन खरीददारी, नेट बैंकिंग, गेम डाउनलोडिंग, फर्जी आइडी, हेल्पलाइन और जीवन प्रमाण पत्र, केवाइसी अपडेट करने के साथ ही फेसबुक पर महिला बनकर दोस्ती का प्रस्ताव देकर और व्हाटसएप हैक होने का झांसा देकर लोगों से ठगी करना शुरू कर दिया है। इस पर रोक लगाने के लिए पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन साइबर ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों के बैंक खाते खाली कर रहे है।
इधर, नया साल आने में अब दो सप्ताह शेष है। ऐसे में लोग इंटरनेट मीडिया के अलग अलग प्लेटफार्म से एक दूसरे को नव वर्ष की बंधाई देना शुरू कर रहे है। इसके लिए लिंक या फिर एपीके फाइल भेज रहे है। जिसका फायदा साइबर ठग भी उठा रहे है। बधाई संदेश के नाम पर साइबर ठग लोगों को लिंक और एपीके फाइल भेज रहे है। जिसे क्लिक करते ही लोगों के मोबाइल हैक करने के साथ ही साइबर ठग उनके खाते खाली कर देंगे। इस तरह संभावना को देखते हुए जिला पुलिस और साइबर थाना पुलिस लोगों को अभी से लोगों को जागरूक करने में जुट गई है।
इन बातों का रखें ध्यान
- इंटरनेट मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म पर अंजान नंबर से भेजे गए निमंत्रण लिंक पर क्लिक न करें
- अंजान नंबर से आए एपीके फाइल को डाउनलोड न करें
- इंटरनेट मीडिया के इस्तेमाल में सावधानी बरतें
- शक होने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर थाने में शिकायत पंजीकृत कराए
- वित्तीय साइबर अपराध होने पर 1930 पर संपर्क करें
साइबर ठग नए नए तरीके से लोगों से ठगी कर रहे है। नए साल में बधाई संदेश के नाम पर अंजान नंबरों से आने वाले एपीके फाइल और लिंक पर क्लिक न करें। पुलिस और साइबर थाना, साइबर सेल लोगों को इंटरनेट मीडिया के साथ ही जगह जगह कार्यशाला आयोजित कर जागरूक कर रही है। वित्तीय साइबर अपराध होने पर 1930 पर संपर्क करें। - मणिकांत मिश्रा, एसएसपी, ऊधम सिंह नगर
यह भी पढ़ें- सिद्धार्थनगर में एक करोड़ से अधिक की साइबर ठगी का पर्दाफाश, पांच आरोपित गिरफ्तार
यह भी पढ़ें- महाठग की गिरफ्तारी के बाद साइबर ठगी मामले में सोनू सूद का नाम आया, फैंस निराश
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।