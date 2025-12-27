मसूरी विंटरलाइन कार्निवाल में हिमाचली लोक गायक विक्की चौहान ने मचाई धूम, गानों पर देर रात तक झूमे दर्शक

संवाद सहयोगी, जागरण, मसूरी : मसूरी विंटरलाइन कार्निवाल की चौथी रात हिमाचली लोक गायक विक्की चौहान के नाम रही। टाउन हाल दर्शकों से खचाखच भरा रहा और विक्की चौहान के गानों पर देर रात तक नाचते रहे।

विक्की ने अपने अनोखे अंदाज में हिमाचली और जौनसारी गानों की प्रस्तुति दी, जिसमें "चमचमाते दांदड़ू", "झुमके-झुमके", "निरूचाली घूमदी", "सुशमा मेरी जानिए", "हाए सुनार दी सुनीता", "एल पी गाड़ी मां", "बामणी दाइए", "डाली झुमा", "भिण्डरू मामा", "बबली टाटा सुमों मां", "छत्रधारी तू", "भाई री सालिए", और "सही पकड़े हैं" जैसे गानों पर दर्शक जमकर थिरके। इससे पहले सुरेश कुशवाहा ग्रुप ने अवधी, भोजपुरी और बालीवुड कब्वालियों से दर्शकों का मनोरंजन किया।