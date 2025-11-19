जागरण संवाददाता, देहरादून। दिल्ली में 10 नवंबर को लालकिले के पास हुए कार धमाके के मुख्य हमलावर डा. उमर नबी का उत्तराखंड कनेक्शन भी सामने आ चुका है। देहरादून का एक चिकित्सक और पिथौरागढ़ की रहने वाली एक महिला उसके संपर्क में थी। हालांकि, एसटीएफ व इंटेलीजेंस ने जब इन दोनों से संपर्क किया तो पता चला कि दोनों काफी समय पहले संपर्क में थे। मूल रूप से देहरादून के रहने वाले चिकित्सक अब फरीदाबाद शिफ्ट हो चुके हैं और महिला इस समय नोएडा में है।

दिल्ली में हुए धमाके की जांच में बड़ा मोड़ सामने आया है। प्रारंभिक जांच में सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के अनुसार, घटना के साजिशकर्ताओं और हमलावरों के तार उत्तराखंड से भी जुड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली ब्लास्ट के बाद जब मुख्य आरोपित डा. उमर नबी की काल डिटेल खंगाली गई तो उसमें उत्तराखंड कनेक्शन जुड़ा। इसमें एक चिकित्सक व पिथौरागढ़ निवासी महिला का नाम सामने आया। जिन्होंने डा. उमर नबी से संपर्क किया था। यह जानकारी यूपी एटीएस ने उत्तराखंड पुलिस से साझा की। इसके बाद उत्तराखंड एसटीएफ और इंटेलीजेंस की टीमें नोएडा पहुंचीं।