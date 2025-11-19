Delhi Blast: आतंकी उमर के संपर्क में थे देहरादून के डॉक्टर और महिला, हाई अलर्ट पर उत्तराखंड पुलिस
दिल्ली ब्लास्ट के सिलसिले में देहरादून के एक डॉक्टर और महिला के आतंकी उमर से कनेक्शन की खबर है। खुफिया जानकारी के बाद उत्तराखंड पुलिस हाई अलर्ट पर है। संदिग्धों की भूमिका की जांच चल रही है और राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस जनता से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील कर रही है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। दिल्ली में 10 नवंबर को लालकिले के पास हुए कार धमाके के मुख्य हमलावर डा. उमर नबी का उत्तराखंड कनेक्शन भी सामने आ चुका है। देहरादून का एक चिकित्सक और पिथौरागढ़ की रहने वाली एक महिला उसके संपर्क में थी। हालांकि, एसटीएफ व इंटेलीजेंस ने जब इन दोनों से संपर्क किया तो पता चला कि दोनों काफी समय पहले संपर्क में थे। मूल रूप से देहरादून के रहने वाले चिकित्सक अब फरीदाबाद शिफ्ट हो चुके हैं और महिला इस समय नोएडा में है।
दिल्ली में हुए धमाके की जांच में बड़ा मोड़ सामने आया है। प्रारंभिक जांच में सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के अनुसार, घटना के साजिशकर्ताओं और हमलावरों के तार उत्तराखंड से भी जुड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली ब्लास्ट के बाद जब मुख्य आरोपित डा. उमर नबी की काल डिटेल खंगाली गई तो उसमें उत्तराखंड कनेक्शन जुड़ा। इसमें एक चिकित्सक व पिथौरागढ़ निवासी महिला का नाम सामने आया। जिन्होंने डा. उमर नबी से संपर्क किया था। यह जानकारी यूपी एटीएस ने उत्तराखंड पुलिस से साझा की। इसके बाद उत्तराखंड एसटीएफ और इंटेलीजेंस की टीमें नोएडा पहुंचीं।
सूचना के बाद अलर्ट हुई उत्तराखंड इंटेलीजेंस व एसटीएफ ने दोनों की तलाश शुरू की। इंटेलीजेंस चिकित्सक के देहरादून स्थित घर पहुंची तो पता चला कि वह स्थायी रूप से फरीदाबाद शिफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद एक टीम फरीदाबाद भेजी गई, तो पता चला चिकित्सक दो साल पहले ही फरीदाबाद आ गया था। इसके बाद इंटेलीजेंस ने पिथौरागढ़ की महिला के बारे में जांच की तो पता चला कि वह एक प्लेसमेंट में काम करती थी। किसी कंपनी को डाक्टर व नर्सिंग स्टाफ की जरूरत थी, ऐसे में महिला ने डा. नबी को मेल भेजकर नौकरी संबंधी सूचना दी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद महिला ने डा. नबी को फोन भी किया था। महिला वर्तमान में नोएडा की एक प्लेसमेंट कंपनी में काम कर रही है।
अपर पुलिस महानिदेशक डा. वी मुरुगेशन ने बताया कि घटना के बाद से उत्तराखंड पुलिस हाई अलर्ट पर है। लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक कोई सीधा लिंक नहीं मिला है। कोई इनपुट आता है तो उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें- Delhi Blast: उत्तराखंड के इस इलाके से जुड़ रहे साजिशकर्ताओं के तार, निकले सात कनेक्शन; सभी रडार पर
यह भी पढ़ें- दिल्ली धमाका: पंतनगर और काशीपुर में पढ़ रहे 71 कश्मीरी छात्र, पुलिस और खुफिया एजेंसियों की नजर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।