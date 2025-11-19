Language
    दिल्ली धमाके के बाद देहरादून में कश्मीरी छात्रों पर निगरानी तेज, इस समय राजधानी में मौजूद 900 से ज्‍यादा छात्र

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 06:12 PM (IST)

    दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद देहरादून पुलिस सतर्क है। कश्मीरी छात्रों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने विश्वविद्यालयों से छात्रों का विवरण मांगा है और हॉस्टल वार्डन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। किराए पर रहने वाले छात्रों का सत्यापन दोबारा शुरू हो गया है और पुलिस ने निर्दोष छात्रों को परेशान न करने की बात कही है। वर्तमान में देहरादून में 900 से अधिक कश्मीरी छात्र हैं।

    देहरादून पुलिस ने बढ़ाई सतर्कता। आर्काइव

    जागरण संवाददाता, देहरादून। दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए धमाके बाद देहरादून पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। राजधानी की सुरक्षा को देखते हुए शहर के विश्वविद्यालयों, हास्टलों और पीजी में रहने वाले कश्मीरी छात्रों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने इसे एहतियाती कदम बताते हुए कहा कि यह प्रक्रिया किसी समुदाय को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि रूटीन सुरक्षा समीक्षा का हिस्सा है।

    दिल्ली धमाके के हमलावरों और साजिशकर्ताओं के उत्तराखंड से तार जुड़ने के बाद पुलिस प्रशासन ने डीआईटी, यूपीईएस, ग्राफिक एरा, डीबीएस समेत सभी बड़े संस्थानों से छात्रों का विवरण व वेरिफिकेशन स्टेटस उपलब्ध कराने को कहा है। कैंपस सुरक्षा बढ़ाते हुए एंट्री गेट्स पर चेकिंग, विजिटर लाग और सीसीटीवी कवरेज को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। हास्टल वार्डन्स को छात्रों की मूवमेंट का डिजिटल रिकार्ड रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को देने को कहा है।

    पुलिस ने शहर में किराए पर रहने वाले बाहरी छात्रों का दोबारा सत्यापन शुरू कर दिया है। आइएसबीटी, रेलवे स्टेशन और मसूरी रोड स्थित छात्र पाकेट्स में पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। एसएसपी अजय सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को विश्वविद्यालय क्षेत्रों में फुट पेट्रोलिंग बढ़ाने और सुरक्षा चौकियों को सक्रिय रखने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस दोनों ने स्पष्ट किया है कि किसी निर्दोष छात्र को परेशान न करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

    कुछ कश्मीरी छात्रों ने अनौपचारिक बातचीत में माहौल पर चिंता जरूर जताई, लेकिन संस्थानों का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा और कैंपस में शांति बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। देहरादून, एक प्रमुख शिक्षा नगरी होने के कारण, फोकस में है। पुलिस का कहना है कि शहर में कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी तरह की अफवाहों से बचने की अपील की गई है।

    दून में हैं 900 से अधिक कश्मीरी छात्र

    देहरादून के कोचिंग सेंटर और कालेजों में वर्तमान में 900 से अधिक कश्मीरी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। उनके पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया को देहरादून पुलिस फिर से नए सिरे से करा रही है। जिसमें हास्टल, पीजी और किराए पर रहने वाले छात्रों के पते और आइडी प्रूफ के साथ उनकी पिछले दिनों हुई मूवमेंट की पूरी जांच की जाएगी। छात्रों के साथ-साथ विदेशी नागरिकों पर भी पुलिस सत्यापन अभियान चलाने जा रही है। इंटरनेट मीडिया सेल भी ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखे है।

