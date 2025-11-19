Delhi Blast: देहरादून में चल रही थी चेकिंग, सामने आई यूपी के विधायक की कार; मिली ऐसी चीज-करनी पड़ी सीज

जागरण संवाददाता, देहरादून। दून पुलिस ने उत्तर प्रदेश के विधायक देवेंद्र कुमार की काली फिल्म लगी कार सीज कर दी है। कार को उनका बेटा चला रहा था व कार में विधायक का बोर्ड व हूटर भी लगाया हुआ था। पुलिस ने वाहन में लगी वीआइपी पट्टिका, हूटर तथा काली फ़िल्म को हटाते हुए वाहन को सीज किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि पिछले दिनों दिल्ली में हुए ब्लास्ट की घटना को देखते हुए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

चेकिंग के दौरान मंगलवार को वसंत विहार पुलिस ने एक संदिग्ध सफारी वाहन को रुकवाया। कार में आगे विधायक का बोर्ड लगा था तथा वाहन के शीशों पर काली फिल्म एवं वाहन में हूटर भी लगाया गया था। वाहन की चेकिंग की गई तो उसमें कोई भी विधायक मौजूद नहीं मिले, चालक ने स्वयं को विधायक का पुत्र होना बताया, जोकि दून के एक स्कूल में पढ़ाई कर रहा है।