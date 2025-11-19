Language
    Delhi Blast: देहरादून में चल रही थी चेकिंग, सामने आई यूपी के विधायक की कार; मिली ऐसी चीज-करनी पड़ी सीज

    By Soban Singh Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 12:34 PM (IST)

    देहरादून पुलिस ने उत्तर प्रदेश के एक विधायक की काली फिल्म लगी कार को सीज कर दिया। विधायक का बेटा कार चला रहा था, जिसमें विधायक का बोर्ड और हूटर लगा हुआ था। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद चेकिंग के दौरान वसंत विहार पुलिस ने वाहन को रोका और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर उसे जब्त कर लिया। पुलिस ने वाहन से काली फिल्म और हूटर भी हटा दिया।

    विधायक का बेटा चला रहा था वाहन. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, देहरादून। दून पुलिस ने उत्तर प्रदेश के विधायक देवेंद्र कुमार की काली फिल्म लगी कार सीज कर दी है। कार को उनका बेटा चला रहा था व कार में विधायक का बोर्ड व हूटर भी लगाया हुआ था। पुलिस ने वाहन में लगी वीआइपी पट्टिका, हूटर तथा काली फ़िल्म को हटाते हुए वाहन को सीज किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि पिछले दिनों दिल्ली में हुए ब्लास्ट की घटना को देखते हुए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

    चेकिंग के दौरान मंगलवार को वसंत विहार पुलिस ने एक संदिग्ध सफारी वाहन को रुकवाया। कार में आगे विधायक का बोर्ड लगा था तथा वाहन के शीशों पर काली फिल्म एवं वाहन में हूटर भी लगाया गया था। वाहन की चेकिंग की गई तो उसमें कोई भी विधायक मौजूद नहीं मिले, चालक ने स्वयं को विधायक का पुत्र होना बताया, जोकि दून के एक स्कूल में पढ़ाई कर रहा है।

    नियमों का उल्लंघन व सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस टीम ने तत्काल वाहन को कब्जे में लेते हुए वाहन पर लगे विधायक के बोर्ड को हटाते हुए वाहन के शीशों में लगी काली फिल्म एवं हूटर को हटवाया। चालक व वाहन स्वामी के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए वाहन को सीज किया गया।

    एसएसपी ने कहा कि वाहनो में किसी भी प्रकार के भ्रामक बोर्ड, अवैधानिक उपकरण या वीआइपी चिन्हों का दुरुपयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रत्येक दशा में कार्रवाई तय है।

