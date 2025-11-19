जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। दिल्ली धमाके के बाद जहां ऊधम सिंह नगर पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं पंत विवि और आइआइएम काशीपुर में 71 कश्मीरी छात्र अध्ययनरत है।

दिल्ली लाल किले के पास कुछ दिन पहले धमाका हुआ था। जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। इसमें गदरपुर निवासी युवक भी घायलों में शामिल था। इस धमाके के बाद पुलिस मुख्यालय के आदेश पर ऊधम सिंह नगर पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई थी। यूपी से सटे मार्गों पर चेकिंग करते हुए संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी थी।