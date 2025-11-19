दिल्ली धमाका: पंतनगर और काशीपुर में पढ़ रहे 71 कश्मीरी छात्र, पुलिस और खुफिया एजेंसियों की नजर
दिल्ली में हुए धमाके के बाद ऊधम सिंह नगर पुलिस सतर्क है। जिले के पंत विश्वविद्यालय और आईआईएम काशीपुर में 71 कश्मीरी छात्र पढ़ रहे हैं। पुलिस और खुफिया एजेंसियां इन छात्रों पर नजर रख रही हैं, हालांकि अभी तक कोई भी छात्र संदिग्ध नहीं पाया गया है। पुलिस मुख्यालय के आदेश पर सीमावर्ती क्षेत्रों में भी जांच बढ़ा दी गई है।
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। दिल्ली धमाके के बाद जहां ऊधम सिंह नगर पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं पंत विवि और आइआइएम काशीपुर में 71 कश्मीरी छात्र अध्ययनरत है।
दिल्ली लाल किले के पास कुछ दिन पहले धमाका हुआ था। जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। इसमें गदरपुर निवासी युवक भी घायलों में शामिल था। इस धमाके के बाद पुलिस मुख्यालय के आदेश पर ऊधम सिंह नगर पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई थी। यूपी से सटे मार्गों पर चेकिंग करते हुए संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी थी।
इधर, दिल्ली धमाके में कश्मीर से जुड़े कनेक्शन मिलने के बाद जब ऊधम सिंह नगर पुलिस और खुफिया एजेंसियाें ने जिले में अध्ययनरत छात्रों की जानकारी ली। जिस पर पता चला कि जिले में 71 छात्र अध्ययनरत है। इसमें पंत विवि में 67 और काशीपुर स्थित आइआइएम में चार जम्मू और कश्मीर के छात्र है।
एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि जिले में पंतनगर और काशीपुर में 71 छात्र अध्ययनरत है। जिनकी जानकारी पुलिस और खुफिया एजेंसियों के पास है। कोई भी राडार पर नहीं है।
