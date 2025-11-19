Language
    Delhi Blast: कुमाऊं में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर, लेकिन रडार पर नहीं कश्मीरी छात्र

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 06:22 PM (IST)

    दिल्ली में बम धमाके के बाद कुमाऊं में पुलिस सतर्क है। पड़ोसी राज्यों से सहयोग किया जा रहा है और सीमावर्ती क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने बताया कि गिरफ्तार लोगों से कुमाऊं का कोई सीधा संबंध नहीं है। कश्मीरी छात्रों पर निगरानी रखने जैसी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है ताकि लोगों में दहशत न फैले।

    बार्डर क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरत संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। दिल्ली बम धमाके व फरीदाबाद में विस्फोटक व आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद कुमाऊं में पुलिस विशेष सतर्कता बरते हुए है। कुमाऊं आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने बताया कि दिल्ली बम धमाके बाद के बाद पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर विवेचना में मदद करने संबंधित इनपुट उपलब्ध कराये जा रहे है।

    अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे पिथौरागढ़ व ऊधमसिंह नगर के बार्डर क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरत संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बम धमाके के बाद पकड़े गए लोगों से संबंध रखने वाले कोई इनपुट फिलहाल कुमाऊं क्षेत्र से प्राप्त नहीं हुए है।

    आम जनमानस में कोई पैनिक की स्थिति उत्पन्न न हो इसकों लेकर फिलहाल कुमाऊं के शैक्षणिक संस्थानों में कश्मीरी छात्रों पर नजर रखने संबंधित कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

