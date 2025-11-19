Delhi Blast: कुमाऊं में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर, लेकिन रडार पर नहीं कश्मीरी छात्र

जागरण संवाददाता, नैनीताल। दिल्ली बम धमाके व फरीदाबाद में विस्फोटक व आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद कुमाऊं में पुलिस विशेष सतर्कता बरते हुए है। कुमाऊं आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने बताया कि दिल्ली बम धमाके बाद के बाद पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर विवेचना में मदद करने संबंधित इनपुट उपलब्ध कराये जा रहे है।

